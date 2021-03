Tras la disculpa de la canciller Angela Merkel por las restricciones en el llamado Osterruhe (descanso de Pascua en Alemania), otra medida podría ser inminente por parte del gobierno federal, esta vez con consecuencias inmediatas para Mallorca, su principal destino en España. El gobierno alemán está estudiando si los viajes a la isla pueden prohibirse por completo debido a la pandemia. "Se está estudiando por los departamentos responsables", dijo este miércoles a la agencia de noticias DPA, la portavoz adjunta del gobierno, Ulrike Demmer.

Queda por ver si la prohibición de los viajes al extranjero es legalmente posible. Una portavoz del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores dijo que aún no se ha planificado una advertencia para los viajes como al comienzo de la pandemia la primavera pasada. Según informa 'Spiegel Online', Angela Merkel dijo ayer que removerá "cielo y tierra" para la prohibición de los viajes al extranjero y que no puede ser "que no podamos evitar que la gente vuele a Mallorca".

El grupo parlamentario SPD se ha pronunciando claramente contra la prohibición de los viajes al extranjero. "No habrá ninguna prohibición general de viajes a zonas populares de vacaciones en el extranjero", dijo el director parlamentario del SPD, Carsten Schneider. "Va más allá de las medidas de protección sensatas , es desproporcionado y contribuye a aumentar la incertidumbre entre la población ". El SPD no está a favor de tal restricción.

También surgen serias preocupaciones por parte del Departamento de Justicia para la prohibición de los viajes. La ministra de Justicia, Christine Lambrecht (SPD), ve " obstáculos muy altos " y, por lo tanto, es "muy escéptica".

Por lo tanto, todavía no está claro exactamente cómo podría diseñarse una prohibición de los viajes al extranjero. En principio, el requisito de pasar una cuarentena podría volver a activarse. Esto haría que viajar fuera tan poco atractivo que muchos dejarían de viajar a Mallorca si luego tuvieran que pasar diez días en aislamiento doméstico en Alemania. De hecho, en el período comprendido entre agosto de 2020 y el levantamiento de la advertencia de viaje emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 12 de marzo de 2021, este aspecto fue el principal motivo por el que casi no hubo turismo entre Alemania y Mallorca.

Otra posibilidad sería prohibir los viajes en general, como ocurre actualmente en Inglaterra o España donde en los aeropuertos y puertos se controla estrictamente el motivo del viaje, aquellos que no puedan proporcionar una razón urgente para viajar pueden ser multados.

En Alemania, la Ley de Protección contra Infecciones, que fue enmendada durante la crisis del coronavirus, prevé la posibilidad de prohibir los viajes turísticos. Pese a ello, en Alemania consideran un problema prohibir en general viajar, ya que es una medida difícil de justificar porque afecta a los derechos fundamentales y las intervenciones estatales tienen que ser proporcionadas, y en el caso de Mallorca, al no estar en zona de riesgo, ven exagerada esa medida.

El gobierno federal levantó la clasificación de las Baleares como zona de riesgo el 12 de marzo. Con la interrupción de la cuarentena, comenzó una avalancha de reservas para viajar a Mallorca que el Gobierno alemán no tenía previsto.

En respuesta a esto, Alemania acordó el martes por la noche que los viajeros procedentes de Mallorca tendrían que hacerse un test de coronavirus a su regreso. La obligación de la cuarentena no se reintrodujo porque la Ley de Protección contra Infecciones no lo permite.