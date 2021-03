La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la lista que acompañará al candidato de mayo de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo, Pablo Iglesias, compuesta, a su juicio, por "manteros, okupas y agresores".

"Madrid no es eso. Él ha bajado de los cielos para intentar aquí su proyecto político. Madrid es otra cosa y en los barrios, desde los más pudientes a los más pobres, la gente no le quiere porque no quieren vivir con esa confrontación ni odio. No les gusta que se pacte el futuro de los españoles con Bildu ni con golpistas", ha lanzado Ayuso en una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press.

Para la presidenta, a la gente "normal y coherente que trabaja todos los días" no le gusta que "a los manteros se les premie con un escaño". "Eso es Madrid y ese proyecto de libertad en esta Comunidad va a ser un muro para él y para el socialismo", ha lanzado.

En otro orden de cosas, sobre si pactaría con el candidato de Cs, Edmundo Bal, Ayuso ha indicado que no quiere hablar de pactos porque lo que está ahora pensando es en "gobernar en libertad y en solitario". Otra cosa es que si hay "buenos gestores" tanto en Vox como en Cs no dudará en "contar con ellos" sin dejarse llevar por "estigmas".

Así, Ayuso quiere trabajar por llevar su proyecto "lo más lejos que se pueda" tratando con "absoluto respeto a los partidos que forma parte del centro derecha en Madrid" y poniendo "todo el acento en la izquierda causante de todos los problemas que se están padeciendo".

En otro orden de cosas, del exvicepresidente Ignacio Aguado, recuerda que "no empezaron bien" la legislatura porque le "montaron" la Comisión de Avalmadrid, además de que las decisiones que tomaba el PP desde sus consejerías luego Aguado las quería tomar siempre "por otro camino".

Pese a ello, ha indicado que no le queda "ningún resquemor". "Cs en Madrid tenía esa querencia hacia el PSOE en muchos municipios y, una vez se destapó lo de Murcia, venía a continuación el desastre en Madrid. Eso es lo que me empujó en dar la batuta a los Cs y tratarles como adultos para que sean ellos los que decidan su futuro", ha lanzado.

Acusa a Sánchez de "enredar"

Por otro lado, Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar solo "en el enredo político" y ha lamentado que "la factoría Moncloa" esté "alimentando el miedo" de que hay "descontrol" en Madrid.

"Sánchez sabe que Madrid le lleva la delantera desde marzo del año pasado. Él no ha tomado ni una sola decisión, solo está en el enredo político", ha lanzado la presidenta en una entrevista con 'esRadio', recogida por Europa Press.

La dirigente autonómica ha defendido que ella no es la que está "alimentando el miedo" como están "haciendo ellos" y "manipulando según qué fotos para dar a entender que Madrid está descontrolada".

"Son desde el Gobierno, desde la factoría Moncloa los que están trasladando el miedo a los ciudadanos para intentar si no votan por correo o no votan", ha lanzado Ayuso.