El juez de 'Tándem' que celebraba este miércoles una nueva tanda de declaraciones con testigos ha suspendido a mitad de mañana las mismas tras ser avisado de que debía ir a inocularse la vacuna contra la Covid-19, según fuentes presentes en el interrogatorio. La suspensión se ha producido cuando declaraba como perjudicado el expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

El magistrado Manuel García-Castellón ha citado a las partes para esta tarde a las 16.30 horas con el objetivo de retomar las declaraciones en el punto en el que las ha dejado. Así, Del Rivero continuará declarando por la tarde por el supuesto espionaje al que se vio sometido por el comisario José Manuel Villarejo por orden de BBVA.

La ronda de declaraciones la abría a las 10.00 horas el ex jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI), el comisario Costancio Riaño, quien ha declarado en calidad de investigado por otra pieza del caso 'Tándem' pero no por la pieza separada número 9 referente a BBVA porque sus abogados no habían tenido acceso a las declaraciones anteriores que obran en el sumario.

Tras él, era el turno de Del Rivero, pero se ha suspendido a mitad de declaración porque el juez ha sido llamado a vacunarse. Por este motivo, el resto de personas llamadas a declarar han abandonado la sede de la Audiencia Nacional y deberán hacer tiempo hasta que regrese el magistrado.

Será el turno entonces del exministro de Industria Miguel Sebastián, y de los que fueran directivos de BBVA José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito Francés. A estas testificales se sumará la del ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas.

Fuentes jurídicas señalan que Del Rivero ha relatado ante el juez la operación que se llevó a cabo desde Sacyr para comprar acciones de BBVA en 2004, y las diferentes reuniones que mantuvo con ese fin.

La parte más conocida de esta pieza número 9 es la denominada 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.