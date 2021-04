La parálisis en la entrega de la vacuna de Janssen a los países de la UE, tras seis casos de trombos en siete millones de dosis inoculadas en EEUU, no cambia las previsiones del Gobierno. Los expertos consideran que si este parón solo dura unos días, no habría mayor problema. Pero si se alarga más, correrá peligro el objetivo de inmunizar al 70% de la población española en agosto. Pedro Sánchez, sin embargo, ha asegurado este miércoles en el Congreso, durante su comparecencia para dar cuenta del estado de alarma y el plan de recuperación motivado por los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España, que este tropiezo en la vacunación no altera el esquema trazado por el Ejecutivo. El calendario se mantiene.

Sánchez, de hecho, ni siquiera se ha referido a la vacuna de Janssen, que el día anterior anunció que detenía la entrega de las vacunas ante los problemas detectados en EEUU. Pero ha dejado claro que los hitos sobre la vacunación que anunció la semana pasada permanecen inalterables. Entre abril y junio España recibirá 38 millones de dosis. Una vez la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe la vacuna de Curevac, entre junio y septiembre llegarán al país 48 millones de dosis, lo que supone 87 millones entre abril y septiembre. A finales de agosto, ha vuelto a insistir el presidente del Gobierno, habrá 33 millones de vacunados.

Aun así, a pesar de reiterar que los objetivos se mantienen, ha dicho: “La estrategia de vacunación no es un procedimiento cerrado, tiene que ser vivo. Hay escenarios cambiantes. La estrategia es abierta. Nuestro objetivo es vacunar con absoluta seguridad”.

Sánchez, que también ha anunciado que la moratoria de alquiler y la prohibición de desahucios se prorrogarán tres meses (hasta principios de agosto), ha vuelto a insistir en que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma, que expira el próximo 9 de mayo. Varias comunidades y casi toda la oposición defienden una prórroga del periodo excepcional, o al menos la aprobación de una alternativa legal para hacer frente a la pandemia tras esa fecha. Pero el presidente no ha dado muestras de contemplarlo.

“Queda un mes para que finalice el estado de alarma. A partir de ahí el éxito va a depender de la unidad de todos. La intención es no prorrogar. Cada decisión ha estado alineada con el saber de los expertos y la ciencia. Y así va a seguir siendo”, ha concluido durante su primera intervención.