El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que a su juicio no tiene sentido implantar el certificado digital de vacunación hasta junio, porque por el momento la mayor parte de la población que quiere vacunarse no tiene acceso a la inmunización.

"Ahora mismo no se está vacunando quien quiere, sino los grupos prioritarios", ha asegurado Simón en una rueda de prensa en la que ha apuntado a la discriminación que en su opinión supondría implantar ya este certificado cuando solo "un porcentaje muy limitado" de la población tendría derecho a obtenerlo.

Simón ha advertido de que el proceso para implantarlo será "complicado y largo" aunque no ha cerrado la puerta a que pueda adelantarse a lo previsto, finales de junio.

En ese momento, según sus cálculos, ya una gran parte de la población habrá sido vacunada, habrá pasado la enfermedad o tendrá acceso a una prueba diagnóstica -los tres requisitos para poder viajar-, lo que permitirá que se acceda al documento "sin mayores problemas".

Y aunque habrá grupos poblacionales que aún no hayan tenido acceso a la vacuna, serían menos que ahora, con lo que la "discriminación" se reduciría también.

Con respecto a las peticiones de comunidades autónomas como Andalucía para que se utilice de forma interna para pasar de una provincia a otra en España, Simón ha reconocido que su uso "se puede llegar a plantear" en algunas circunstancias.

El epidemiólogo no ha aventurado cómo acabará la discusión en el seno de la Unión Europea acerca de si se admitirá la circulación a los europeos que se hayan inmunizado con vacunas no aprobadas en el seno de la UE, aunque ha admitido que en el caso de un país de fuera la situación sería distinta, porque no se le puede obligar a decidir qué vacuna se implanta en su país.