El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que solo la unión y el diálogo permitirán superar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y ha reivindicado la importancia que tendrá para ello, entre otras cosas, los acuerdos comerciales que ultima la UE con algunos países de América Latina.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el conversatorio de líderes organizado con motivo del XIII Encuentro Empresarial previo a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra, en la que el presidente del Gobierno participará junto al Rey Felipe VI. Sánchez ha resaltado que son foros como estos, de carácter multilateral, donde mejor es posible concertarse y aunar esfuerzos para afrontar la pandemia y también para encarar la necesaria recuperación económica.

Una de las lecciones de la pandemia, ha sostenido, es que "la política sola no puede hacer nada", como tampoco la empresa o la ciencia solas. "Es fundamental la unión, el diálogo y el acuerdo", ha insistido. Igualmente, ha reiterado que si algo se aprendió con la anterior crisis es que "no habrá recuperación si no hay proceso de internalización de la actividad económica".

Así las cosas, el presidente del Gobierno se ha mostrado de la opinión de que "Europa y la Comunidad Iberoamericana tienen muchísimo que hacer en los próximos años para consolidar acuerdos de libre comercio entre los dos bloques regionales". En este sentido, ha considerado que la actual presidencia de turno de la UE que ejerce Portugal sería un buen momento para culminar el acuerdo con Mercosur, con Chile o con México y "si no culminarlos darles el empujón definitivo" para que sea posible cuanto antes.

Por otra parte, Sánchez ha subrayado que ningún gobierno estaba "preparado para abordar un desafío de esta envergadura" y ha reconocido que su momento "más difícil" como presidente fue tener que pedir en el Congreso "el confinamiento total".

Asimismo, ha reivindicado la respuesta del Gobierno frente a la pandemia que, ha dicho, ha pasado por tres fases. Una primera de "resistencia" frente al virus cuando se confinó y se adoptaron mecanismos nuevos de respuesta como los ERTE; una segunda de "reactivación" en la que se crearon instrumentos para crear liquidez y animar la inversión y una tercera, de recuperación, que arranca ahora y que debe ser "transformadora".

En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno ha elogiado el "sentido de responsabilidad de los agentes sociales" en España que "han antepuesto el interés general a cualquier otra consideración", lo cual, a su juicio, es sinónimo de la fortaleza y salud de nuestra democracia".

Costa pide un esfuerzo adicional

Por su parte, el primer ministro de Portugal, António Costa, ha instado a que la Unión Europea y el Mercosur realicen un esfuerzo adicional en las negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio, ya que supondría "el mayor acuerdo económico y comercial a escala global".

En su intervención, ha reconocido que las conversaciones entre los países implicados se encuentran en un momento "difícil", debido a la confrontación en las posturas medioambientales entre sendos bloques. No obstante, Costa ha subrayado la importancia de realizar un esfuerzo adicional para concluir el tratado comercial.

En esta línea, el primer ministro luso ha destacado la relevancia de impulsar y avanzar en diferentes instrumentos de relación entre la UE y el espacio de Iberoamérica, a través de acuerdos comerciales entre los países de sendos lados del Atlántico. "Tenemos que garantizar que después de esta crisis tenemos los recursos necesarios para incrementar las relaciones en el espacio de Iberoamérica, ya que esos recursos son muy variables", ha explicado Costa.

En este sentido, ha señalado que el rescate a la aerolínea portuguesa TAP será "esencial" para poder tener una relación más sólida entre Iberoamérica y Europa, así como otras iniciativas como la instalación de fibra óptica en Portugal, un proyecto "clave" para la economía del futuro que facilitará la conexión digital entre América Latina y Europa.

De su lado, el primer ministro portugués ha advertido de la importancia de alcanzar una vacunación global y de otorgar mecanismos de apoyo a los países de renta media, muchos de ellos latinoamericanos.