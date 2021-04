La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que la dirección nacional del partido le impuso "los tiempos" para anunciar la inclusión del exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Toni Cantó, en su candidatura.

En una entrevista en la Ser, Ayuso ha dicho que fue "libre" para elegir a Cantó pero "no para contarlo", ya que le gusta "controlar las cosas que dependen" de ella y elegir cuándo anunciarlo, pero las listas electorales, ha dicho, "son como las mesas en las bodas".

La candidata popular ha señalado que quería hablar de manera progresiva de los integrantes de su lista hasta el cinco, lugar que ocupaba el exdirigente de Cs, de quien ha asegurado que "tenía muy buena relación con él" desde tiempo atrás y le gusta "su discurso".

Sí ha asegurado que hará "pocos cambios cuando la cosas han funcionado bien".

Sobre la polémica del cartel electoral de Vox en el que carga contra los menores extranjeros no acompañados (menas), Ayuso ha asegurado que está "en contra" del mismo, y ha añadido que en la Comunidad de Madrid solo hay "267 en una comunidad de 7 millones".

Ha reiterado que no comparte "este debate" con Vox, al igual que ocurre con el pin parental que defiende el partido de Santiago Abascal, y ha añadido que "no es competencia" de la región el problema de los menores extranjeros.

Preguntada si Vox es un partido de ultraderecha, Ayuso ha declarado que "según para qué cuestiones no" y ha dicho que "hay personas que están por delante en los parlamentos como (Arnaldo) Otegi".

Respecto a la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que mantendrá el toque de queda hasta que el coronavirus esté controlado, aunque ha incidido en que irá modificando la hora según su evolución, y ha criticado la "corriente negacionista" con la pandemia.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, ha incidido en que está en el medio de una situación "muy complicada" porque algunos les acusan, desde el "ala negacionista", de "acabar con las libertades de los ciudadanos porque los toques de queda porque son a las 11" y otros les dicen que son "demasiado permisivos".

"Esto es complejo. Yo creo que hasta las 11 temporalmente, hasta que la situación de la pandemia sea esta, es prudente porque permite sobrevivir, solo sobrevivir. En Madrid el nivel de vida es carísimo y aquí las familias están muy tocadas pero permite que la gente que por ejemplo tiene varios locales, fuera y dentro, tiren de todos los demás porque aquí tienen algo de recaudación", ha defendido.

En este punto, ha indicado que cuando la situación de la pandemia "vaya mejorando" estos toques se irán "relajando" como hicieron en las anteriores olas, cuando se atrasaron hasta las 12 y la 1, para que los ciudadanos salgan "más a la calle y estén menos encerrados en las casas".

Ayuso ha incidido en que tendrá que pedir "amparo a los tribunales" cuando decaiga el estado de alarma porque esta medida afecta a la libertad de los ciudadanos. "Quiero hacerlo todo conforme a derecho", ha remarcado.

Todas las opciones son malas porque si cierras todo el virus no para y encima estás arruinando a gente, y si no haces nada el virus se descontrola Isabel Díaz Ayuso - Presidenta de la Comunidad de Madrid

Sobre las críticas de Vox a que quiera continuar con esta medida tras el estado de alarma, la presidenta madrileña ha censurado que se esté moviendo una "corriente negacionista" con el virus, que le parece "que está fuera de lugar".

"Sigue falleciendo gente, sigue contagiándose gente, y al final en una situación como la que estamos viviendo tienes que optar por el menor mal posible, pero todas las opciones son malas porque si cierras todo el virus no para y encima estás arruinando a gente, que jamás recuperará le pulso de su vida, y si no haces nada el virus se descontrola. Hay que tomar una decisión intermedia", ha defendido.

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que tras el 4 de mayo quiere gobernar en solitario y ha sostenido que Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, ha incidido en que no comparte los debates de la formación de Santiago Abascal respecto al 'pin parental' ni sobre los menores extranjeros no acompañados aunque ha apuntado que en otras cuestiones no siempre está en "desacuerdo" con ellos.

"No quiero hablar de pactos porque quisiera gobernar en solitario. Quiero gobernar en libertad porque quiero comprometerme a hacer una serie de reformas y de medidas que ahora hacen falta para Madrid", ha recalcado.

Para la 'popular', Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones" y como ejemplo ha puesto que conoce a diputados y miembros del PP que ahora están en este partido que no le parece que lo sean.

Además, ha señalado que si se empieza con "las etiquetas de los ultras", a su parecer, ahora mismo en los parlamentos y en la política española hay personas que "están por delante".

"Tenemos a un señor como el señor Otegi al que nadie le está llamando 'ultranada' y tenemos según qué postulados como Pablo Iglesias, que por cierto ha perdido el pulso de la calle de los barrios más humildes, que dice auténticas barbaridades como acabar directamente con la concertada o cerrar el Hospital Zendal", ha lanzado.