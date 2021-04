Carmen Calvo: "La señora Ayuso está liderando el PP hacia Vox"

-¿Cuánto marcará la política nacional lo que suceda tras el 4-M en Madrid?

-Yo no le doy tanta trascendencia a las elecciones de Madrid a nivel nacional. Que el PP se haya dejado caer literalmente en la ultraderecha, en el resto de España no le viene nada bien. Está corriendo un riesgo demasiado alto cuando la señora Ayuso está liderando el PP hacia Vox. Esto es insólito en Europa. Esto es Madrid, no solo la Comunidad, es una gran capital del mundo.

-¿Qué escenario prevé el 9-M y fechas posteriores cuando concluya el vigente estado de alarma? ¿Ve necesario un plan B jurídico como defienden PP y muchos otros partidos o considera que hay seguridad jurídica suficiente?

-El PP no ha tenido nunca una posición ni clara, ni coherente, ni leal, ni útil con la pandemia. Pensó que la pandemia era una oportunidad para derribar al Gobierno. Votaron a favor de la alarma, se abstuvieron con la alarma y se posicionaron en contra de la alarma. Nunca supieron lo que había que hacer. El Gobierno sí. La pandemia ha evolucionado, hemos comprado vacunas y se avanza en inmunidad. ¿Cómo podemos decir a los españoles el día 10, pues, que no ha pasado nada, que hay que seguir con los toques de queda y los confinamientos? Tenemos legislación sanitaria de pandemias que no nos servía para cerrar el país, porque eso significaba limitar derechos fundamentales, pero sí para afrontar ya una situación difícil, pero que tiene que entrar en una vía de cierta normalidad. Este Gobierno no permitirá decisiones jurídicas que debiliten el Estado de Derecho. Ellos hablan de libertad y quien la protege somos nosotros.

"La pandemia ha evolucionado, ¿cómo podemos decir a los españoles que siguen el toque de queda y los confinamientos?"

-El mentir sin rubor parece instalado en la política actual, ¿qué es lo que más le está sorprendiendo en esta legislatura?

-La negación que hace Vox de los datos reales, arrastrando al PP. Lo que más me ha dolido es que se inventen muertos, que hayan colocado en el Congreso todas las semanas los muertos para hacer política, me ha parecido traspasar una línea de decencia.

-¿Para cuándo un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial?

-El PP no está calibrando bien, para ir contra este Gobierno, la cantidad de cosas que está saltando por los aires. El problema del CGPJ es que Casado lleva ya dos años y medio que se niega a renovarlo, si lo estuviera estaríamos cumpliendo nuestra misión, respetando la Constitución. El PP acusa a los demás de politizar la justicia, pero la única expresión documentada es de un miembro de su partido diciendo que ellos controlan al Tribunal Supremo por atrás.