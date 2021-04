La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este lunes que se monten "circos" con las "amenazas que todos los responsables políticos reciben" y ha advertido del posible "efecto llamada".

Durante un acto de campaña en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejon de Ardoz, ha criticado que desde la izquierda esté "crispando creando un ambiente de división social".

"Nosotros, y yo también, condenamos todo tipo de violencia, ahora bien, todos recibimos en algún momento como responsables políticos amenazas, y la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos a las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos", ha declarado.

Así, ha hecho hincapié en que todos llevan "escolta" y todos han sido "amenazados en algún momento". "Yo también he estado en una lista yihadista, también he recibido amenazas pero lo que no hay que hacer es una y otra vez seguir aumentado el efecto de llamada. Hay que tratarlo con discreción y serenidad, como corresponde", ha recalcado arropada por su consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, el expresidente de la Comunidad y senador, Pedro Rollán, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez.

Además, ha trasladado que le gustaría saber a quién han puesto al frente de la seguridad de algunas de las instituciones porque a ella le llegan a mandar a su despacho directamente, "pasando por el escáner de la Real Casa de Correos", aunque sea "un abrelatas de una lata de mejillones" y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol "no vuelve a su puesto de trabajo".

"Si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones distintas como para gestionar Barajas o gestionar un país", ha recalcado. Asimismo, ha incidido en que cuando se habla de violencia hay que recordar "quién pacta con el entorno político de ETA, quién desea guillotina para sus adversarios, quién jalea y respalda romper comercios y escaparates de comerciantes honrados que pagan sus impuestos".

Ayuso ha rechazado que en esta campaña se hable de lo que no está pasando porque lo que sí esta pasando, a su parecer, "se queda soterrado" como puede ser la llegada a España de la cepa india del coronavirus.