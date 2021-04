El programa electoral del PSOE para las elecciones en Madrid, en 12 claves

La campaña electoral del 4-M está, literalmente, rota. Rota desde el naufragado debate en la SER del pasado viernes, cuando primero Pablo Iglesias, y después Ángel Gabilondo y Mónica García se levantaron de la mesa ante las provocaciones de la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Desde entonces, reconocen en el PSOE, la contienda ha cambiado de color: ya no importan tanto las propuestas, arguyen en el equipo de campaña, sino la defensa de la misma democracia ante la amenaza de la ultraderecha. El partido hasta cambió su eslogan, 'Hazlo por Madrid', por un más contundente 'No es solo Madrid, es la democracia'. La izquierda hallaba la épica que le faltaba para una guerra por el poder de una comunidad en manos del PP desde hace 26 años y desplegaba un, creen, potente agente movilizador de sus bases frente a una Isabel Díaz Ayuso que había avanzado a una velocidad arrolladora. Pero los sondeos no han visto ningún vuelco.

Gabilondo concurre por tercera vez a unas autonómicas, y después de que se proclamara vencedor en 2019 -el PSOE-M ganaba por vez primera desde 1987, con un 27,31% de los votos y 37 escaños-, con unas expectativas bajas. El aspirante socialista abrió la precampaña advirtiendo de que no tocaría los impuestos en los dos años que quedan de legislatura -en mayo de 2023 los madrileños volverán a las urnas-, y que sus esfuerzos se centrarían en la lucha contra la pandemia y contra la desigualdad.

En el programa socialista, de 84 páginas, no se esconden medidas estrella, precisamente porque el candidato quiere visualizar que desea encabezar un "Gobierno en serio", lejos de "extremismos" y que represente a la "mayoría templada y abierta que existe" en Madrid. Gabilondo comparece ante los madrileños "con un plan viable a dos años hasta 2023, con propuestas centradas en la vacunación, la recuperación económica y la protección social", con una estrategia para aprovechar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para absorber los fondos europeos, y con iniciativas enfocadas en los jóvenes, para quienes ha anunciado una de las últimas medidas: pagarles el primer mes de alquiler.

El manifiesto electoral del PSOE-M bebe del anterior programa, el de mayo de 2019, aunque se simplifica en su estructura. Cuenta solo con tres ejes: la inmunización, la lucha contra el coronavirus y el impulso sanitario; la recuperación económica y la pretensión de no dejar a nadie atrás. Estas son las principales propuestas.

1) Vacunación prioritaria y apertura de los centros de salud también los fines de semana

La vacunación sería "la prioridad número uno" para el Gobierno socialista. Se maximizarían las dosis recibidas y se activarían los centros de salud durante fines de semana y festivos hasta que acabe el proceso de inmunización. El PSOE pretende hacer "más de 200.000 pruebas" diagnósticas semanales -ahora se realizan alrededor de 160.000, entre PCR y test de antígenos- y contrataría el número de rastreadores recomendado por los expertos (unos 2.000) para la detección, seguimiento y control de los contactos.

2) Refuerzo de las plantillas en el sector sanitario y dotación a las residencias de servicios de atención primaria

El PSOE-M recuerda que Madrid es la región con el segundo más bajo gasto sanitario por habitante en España (1.340 euros por ciudadano, frente a los 1.873 € de País Vasco o los 1.763 € de Asturias, las dos con mayor gasto, o los 1.486 € de media española) y la que tiene menos médicos y enfermeras por población en los centros de salud. De ahí que entienda "imprescindible" reforzar las plantillas en el sector sanitario (pero no precisa cuánto). También quiere acabar con la temporalidad de los profesionales de la salud. Promete que los pacientes tendrán cita y atención presencial con su médico de cabecera en un plazo máximo de 48-72 horas tras haberla solicitado. Asimismo, quiere que el 90% de los enfermos sea atendido como máximo en cuatro horas en urgencias. Y propone fijar tiempos máximos de espera en cirugía, consultas externas, pruebas diagnósticas y tratamientos.

Los socialistas plantean priorizar los servicios de salud mental (30 días sería el tiempo máximo de demora para consulta) y que se dote a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de atención primaria "adecuados a las necesidades de los residentes en estos centros".

3) Construcción de 30 nuevos ambulatorios y recapitalización de los hospitales

El PSOE-M promete desarrollar una red de hospitales de media y larga estancia como sistema de apoyo a los servicios de atención primaria en las residencias de mayores. Incluye un 'plan Renove' de centros de salud, que supondría la construcción de 30 nuevos ambulatorios y la "dignificación" de los actuales. Anticipa su voluntad de recuperar las citas aplazadas de los enfermos no covid, y para ello desplegará un plan para reforzar la capacidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), con medidas como extender la actividad programada a la tarde.

Aprovechar los fondos europeos para invertir en la ampliación de los centros de salud y la recapitalización de todos los hospitales, sobre todo los que tienen grandes proyectos pendientes (Doce de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón), es otra de las propuestas de los socialistas.

Gabilondo no llega a proponer dentista gratis para todos (sí lo planteaba Sánchez para las generales de 2019), pero sí que se garantizaría a los menores de entre 7 y 16 años una atención dental completa y un odontólogo de cabecera responsable de su salud bucal, así como ayudas para el acceso a la atención dental de las personas con menos recursos.

4) Presupuestos en los primeros 100 días, creación de un 'hub' de ciencia y salud, 125.000 empleos en tres años y nada de subir impuestos

El Ejecutivo de PP y Ciudadanos no ha tramitado ningún presupuesto regional, así que la comunidad funciona con las cuentras prorrogadas de 2019. Por eso Gabilondo se compromete a que el Consejo de Gobierno apruebe, "en los primeros cien días de su mandato", un proyecto de presupuestos autonómicos que canalice los fondos europeos. La intención del PSOE es redactarlos con la orientación que el Gabinete de Sánchez ha imprimido a los suyos: apuesta por la transformación digital y la transición ecológica, el fomento de las políticas de igualdad, la protección social y el fortalecimiento del tejido social y productivo.

El programa propone generar 125.000 puestos de trabajo de acuerdo con el Plan de Recuperación del Gobierno central en los próximos tres años. Otra medida es la concesión de incentivos para la contratación indefinida de personas que han perdido su trabajo o que se han visto afectadas por los ertes. El texto también incorpora la creación de "un 'hub' de ciencia y salud que canalice los fondos europeos y favorezca el liderazgo nacional y europeo en la región en estas materias".

Y nada de subir impuestos "en estos momentos". Gabilondo no tocará la fiscalidad en estos dos años, "dada la duración de la legislatura y la excepcionalidad de la situación".

5) 80 millones de ayudas directas a la hostelería y apoyo de otros 1.300 millones

Uno de los ejes de la campaña del 4-M ha sido la laxitud de la estrategia de contención de la pandemia impulsada por Ayuso. Tras la primera ola, el Ejecutivo regional se ha negado al cierre del comercio y la hostelería. Tampoco ha clausurado los interiores de bares y restaurantes, pese a que Madrid se ha situado en la banda alta de contagios -y sigue en zona de riesgo extremo-. Esa decisión ha posicionado a buena parte del sector con Ayuso. Pero el Gobierno central y el PSOE recuerdan que el Ejecutivo autonómico no ha concedido un euro de ayudas directas al colectivo. De ahí que una de las propuestas de Gabilondo sea la movilización "inmediata" de 80 millones de euros del fondo de contingencia para ayudas a la hostelería.

Además, se aprobaría un plan de "ayudas a empresas de comercio, hostelería, autónomos y familias dotado con 1.300 millones de euros". Los socialistas precisan que este plan se compondría "en su mayoría" de ayudas directas, pero contemplaría asimismo "otros instrumentos de apoyo". También llegarían avales a pymes y autónomos afectados por la crisis del covid-19 a través de Avalmadrid.

6) Plan de Recuperación Verde y movilidad sostenible

Los socialistas quieren elaborar e impulsar un Plan de Recuperación Verde y una estrategia autonómica de cambio climático y transición ecológica. Proponen posicionar Madrid como "región europea del hidrógeno" y fomentar la creación de empleo sostenible. Desean potenciar una "nueva movilidad sostenible desde todos los ámbitos": a nivel público, favoreciendo la red de transporte no contaminante, y a nivel privado, facilitando la penetración del vehículo eléctrico y desarrollando una red de recarga eléctrica en toda la región.

En esta línea, el programa recoge la aprobación de una ley de movilidad sostenible o la implantación de un "billete anticontaminación": que sea gratis el transporte público en los días de alta polución en la región. También habría un abono social para los parados de larga duración y sin prestaciones y se ampliaría el abono infantil hasta los 14 años (hoy caduca el día en que se cumplen siete).

El PSOE plantea garantizar y blindar por ley el carácter público del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la comunidad.

7) Metro 24 horas los fines de semana y una nueva línea circular

Gabilondo, si es presidente, negociaría la apertura del metro las 24 horas los fines de semana, una medida que ya comenzó a estudiar la Consejería de Transportes, que pilotaba Ángel Garrido (Cs), para implantarla de manera escalonada, pero el covid frenó los trabajos. El PSOE iniciaría asimismo los estudios para construir una nueva línea circular del suburbano que una los barrios de nuevo desarrollo y periféricos (desde Las Tablas y Sanchinarro hasta Carabanchel Alto y Bajo, Vallecas, Suanzes, Pozuelo o Aravaca). También se negociaría con el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos la implantación de carriles bus-VAO en todas las carreteras de ámbito estatal de entrada a Madrid capital (hoy solo lo hay en la A-6, la que enlaza la ciudad con A Coruña).

8) 25.000 nuevas plazas y 250 millones para el sistema educativo

El impulso de un pacto autonómico por la educación forma parte del programa. También aumentar la inversión por alumno para acercarla a la media nacional. El objetivo es "incrementar 25.000 plazas públicas en el sistema educativo madrileño". El programa apunta a la puesta en marcha de un plan de choque con "más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora" de los centros educativos. Se implantaría asimismo un plan contra la segregación educativa y un "ambicioso programa de becas y ayudas. Se aseguraría la gratuidad de los libros de texto, incluidos aquellos en formato electrónico, y se ampliarían las becas de comedor.

El texto señala que se procuraría la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, ampliándose el número de plazas ofertadas en educación infantil. La Formación Profesional dual dispondría de hasta 10.000 nuevas plazas públicas. Los precios de las tasas universitarias bajarían hasta niveles del curso 2011 con el objetivo de "lograr progresivamente la gratuidad de la primera matrícula". Al final de la legislatura, dicen los socialistas, la inversión en I+D+i deberá ser del 2% del presupuesto regional. Se incorporarían 1.000 nuevos investigadores.

9) 150 euros al mes de complemento al ingreso mínimo vital y 400 euros para las pensiones no contributivas

Los socialistas proponen proporcionar a las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital un complemento autonómico de 150 euros al mes. Además, habría un complemento extraordinario de 400 euros anuales para los madrileños con pensiones no contributivas. Para luchar contra la pobreza infantil, se aplicaría un suplemento de 200 euros al mes a las familias perceptoras de la renta mínima de inserción que cuenten con menores a cargo. El PSOE también plantea garantizar que ningún madrileño vulnerable se quede sin suministro de energía y de agua.

Un Ejecutivo liderado por Gabilondo aprobaría una ley de protección y apoyo para las personas con discapacidad y un plan de calidad de los servicios del sistema de dependencia. El manifiesto electoral incorpora el compromiso de una ley de derecho al cuidado y la atención integral de los mayores y una estrategia regional contra la soledad para minimizar el riesgo de aislamiento.

10) 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social

El programa incluye la propuesta de aprobación de una ley de vivienda de la Comunidad de Madrid, que garantizaría que ningún ayuntamiento de la región pueda vender viviendas públicas a fondos públicos. La vivienda pública "será por ley destinada en Madrid, única y exclusivamente, a vivienda social", reza el texto. Además, se iniciaría en los próximos dos años la construcción de 15.000 nuevos pisos para alquiler asequible o social, y se ayudaría a los jóvenes a acceder a su primera vivienda. Se impulsaría asimismo un plan de rehabilitación que afectaría a 521.000 inmuebles. Los socialistas quieren abrir "un amplio debate para aprobar una nueva ley del suelo" que "termine con un modelo especulativo" promocionado, a su juicio, por el PP.

11) Primer Gobierno regional paritario y ley de igualdad de trato

Ha sido uno de los primeros compromisos del candidato: formar el primer Gobierno paritario de la historia en Madrid. Ello se vería acompañado de una ley de igualdad autonómica, del blindaje de los fondos estatales contra la violencia de género, de la puesta en marcha de un plan urgente para las mujeres maltratadas y en situación de vulnerabilidad, o de la aprobación de una ley de apoyo a las familias monoparentales "que incluya ayudas directas a la vivienda y a la conciliación".

El texto habla también de una ley regional de igualdad de trato y no discriminación y de la asistencia a las víctimas de delitos de odio para atenderlas, asesorarlas y "guiarlas a la hora de denunciar". Los socialistas proponen desarrollar dos leyes aprobadas en la época de Cristina Cifuentes, en 2016, la de identidad y expresión de género e igualdad social y la de protección integral contra la LGTBIfobia. En este capítulo se recogen también la promoción de campañas contra la discriminación y de políticas LGTBI.

12) Abono joven gratuito durante dos años, primer mes de alquiler gratis y un museo de la memoria

El PSOE-M dedica un capítulo a uno de los sectores sociales más afectados por la crisis la juventud. De ahí la propuesta de un plan de emancipación joven para garantizar "empleos de calidad para la juventud" que integre medidas de "control indirecto de precios de la vivienda en alquiler), o el estudio de la posibilidad de crear una beca de movilidad compatible con las Erasmus. El partido plantea un programa de primera experiencia profesional, que sería una subvención de costes salariales totales de jóvenes contratados con estudios superiores o ciclos de grado medio. Gabilondo lanzó este jueves en La Sexta una medida no recogida en el texto: pagar el primer mes de alquiler a los menores de 30 años para promover su emancipación. El coste ascendería a 56 millones de euros.

El programa incorpora la ampliación del abono transporte joven hasta los 31 años (hoy se extiende desde los 7 a los 26) para que los que sigan estudiando, perciban un salario por debajo del SMI o se encuentren en el paro. El candidato amplió su propuesta este jueves: el abono joven sería gratuito los próximos dos años. El coste sería 256 millones al año y se beneficiarían 1,7 millones de jóvenes.

En el terreno de lo simbólico, los socialistas estudiarían la creación de un museo-centro cultural de la memoria histórica y democrática de Madrid. Y en el campo institucional, pretenden la modificación del Estatuto de autonomía para plasmar una regeneración institucional y el blindaje de derechos sociales consolidados en la comunidad.