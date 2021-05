Hugh Elliot: «Habrá británicos que se quedarán en casa y otros que viajarán»

Embajador del Reino Unido en España. El exdirector de Comunicación del ministerio del Brexit asumió su cargo en Madrid un mes antes de la quiebra de Thomas Cook. Hugh Elliott (Londres, 1965) ha cerrado unos días repletos de reuniones en visita oficial en Balears acompañado por su esposa salmantina

¿Las vacaciones de los británicos en su propio país es la primera opción para el Gobierno Johnson este año?

El objetivo del Gobierno es poder volver a la normalidad de forma segura y cautelosa. Tenemos la situación anormal de prohibir los viajes internacionales no esenciales, que queremos corregir cuando sea seguro, por eso hemos descrito una hoja de ruta de apertura. Sigue habiendo muchas restricciones domésticas igual que en Balears, por eso hemos dicho que a partir del 17 de mayo, como pronto, se puede levantar la restricción y permitir viajar. Adónde irán será en función de la seguridad de los destinos y por eso tendremos las recomendaciones del grupo de trabajo de viajes internacionales para establecer el sistema de semáforo, siempre pensando en la salud a la vuelta al Reino Unido, con el rojo, amarillo y verde descritos en el informe del 9 de abril. En pocas semanas se anunciará si abrimos el 17 de mayo o si tenemos que esperar un poquito más y en qué condiciones estará cada país. Habrá gente que se quede en casa y gente que viajará fuera. No hay una política de insistir en quedarse en casa, sería inapropiado.

¿Hay que olvidarse del turismo británico hasta el 2022?

Espero que no. Estamos viendo que los programas de vacunación avanzan en el Reino Unido, en España y Balears y estamos mirando un proceso de apertura para 2021. No podemos dar fechas concretas, pero esperamos que sí haya turismo.

Sin reservas, con operadores, como Jet2, centrados en la ventas de 2022 y tantas incógnitas, ¿el turismo británico este verano en Mallorca será residual?

La información que tengo yo de las empresas es que sí hay reservas, pero hoy por hoy España impide la entrada y Reino Unido la salida. Esas reservas son de optimismo, de cara a la apertura. Habrá que ver con qué velocidad las condiciones sanitarias permiten la apertura. Tenemos descritas las fechas para el 17 de mayo, y luego se va a revisar el 28 de junio y el 31 de agosto, y el 1 de octubre se hará cada tantas semanas una revisión de las políticas de control de entrada en el Reino Unido.

Solo el 20 % de la población de Balears está vacunada (el 7 % con dos dosis), a la cola de España, frente al 50 % en su país. ¿Es un lastre para que se diferencie a las islas de la península en el semáforo?

Me consta que el ritmo de vacunación está aumentando de forma significativa, en España en general y en Balears. Es muy buena noticia. A la hora de establecer qué país entra en qué color hay otros factores, como el nivel de prevalencia del virus, y Balears ha hecho un trabajo estupendo con las restricciones. Yo las he estado viviendo estos días, son muy duras y están teniendo efecto. La otra baza que tienen es la de secuenciar el genoma. Las variantes del virus sí preocupan, lo que no queremos hacer es volver a confinar.

No sabemos aún lo que me han preguntado muchas veces, si se va a aplicar el semáforo a nivel del archipiélago. La decisión no se ha tomado todavía.

La cepa británica aquí supone el 80% de los casos y se ha detectado la brasileña, en Mallorca, y la sudafricana, en Eivissa. ¿Otra rémora para ser verdes?

La capacidad de detección es un factor que se pone en la ecuación de determinar el color del país. No diría que es una desventaja, la fiabilidad de los datos es importante.

¿Hay que tomar en serio las declaraciones de Grant Shapps, su ministro de Transportes: las islas serían consideradas aparte de la España peninsular ?

Por supuesto que sí. Por eso estoy diciendo que se está estudiando con detalle el caso de los dos archipiélagos. Sé que la gente está ansiosa, hay muchas ganas de volver y el sector turístico aquí es muy importante, pero un poquito más de paciencia para conocer los detalles.

Su gobierno promueve que los precios de los PCR bajen a menos de 50 libras. ¿No se fían de los de antígenos? ¿Se plantean, como en la UE, que sean gratuitos para viajar?

Serán los test que digan los expertos. El precio es un factor disuasivo, en conversaciones informales me indican que están bajando. Que lleguen a ser gratuitos, no es una opción que se baraje, pero no descarto nada.

¿Con la ratificación, esta semana, del tratado comercial entre Reino Unido y la UE se pasa página a un divorcio más doloroso y largo de lo previsto?

Es una buena noticia. Siempre he sido optimista, cuando llegué aquí no teníamos ni acuerdo de salida que protegiera los derechos de los ciudadanos ni de cooperación futura. Ya tenemos los dos, tienen que terminar los procesos por el lado europeo para que entre plenamente en vigor, nosotros ya hemos terminado. Ha sido un proceso largo y la certeza que da esa ratificación para las empresas y las personas es muy positiva.