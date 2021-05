El Sergas reclama más control en los puertos tras el brote con la variante india

Los puertos y aeropuertos internacionales son sin duda vías de entrada en los países de las distintas variantes del COVID-19. A España no hay vuelos directos desde la India, la nación mundial que presenta actualmente una peor situación epidemiológica que ha llevado al colapso de su sistema sanitario, pero no obstante continúan llegando desde la India viajeros después de varias escalas con otros países. El Gobierno ha impuesto en los últimos días que todas aquellas personas que procedan del gigante país asiático tienen que pasar una cuarentena obligatoria. Pero lo cierto es que las medidas llevadas a cabo hasta ahora en los muelles y en los puertos no han sido totalmente eficaces para provocar la llegada de nuevas variantes a España. Fe de ello da Vigo.