Ferraz da el paso esperado. Activa ya las primarias del PSOE en Andalucía para propiciar el relevo de Susana Díaz y con la esperanza de poder entronizar a su candidato, al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. La dirección de Pedro Sánchez, tal y como confirmaron fuentes de su entorno a El Periódico de Catalunya, lanzará el proceso este mismo jueves, en la reunión convocada a las 17 horas y en la que, además, se analizarán los desastrosos resultados de las elecciones autonómicas del 4-M en Madrid. A falta de conocer el calendario al completo, la votación se produciría a mediados de junio, ya que la intención es tener todo el proceso concluido en verano.

Los movimientos ya venían de los últimos meses: las ejecutivas provinciales andaluzas se habían ido pronunciando a favor o en contra de adelantar las primarias para elegir el cabeza de cartel a la Junta, un proceso que, en principio, estaba previsto para mucho más adelante, para después del congreso regional, programado para antes de final de año. De hecho, esa era la pretensión de Díaz: retrasar lo más posible las urnas internas para ganar tiempo. Las direcciones provinciales de Cádiz, Granada y Jaén habían reclamado el adelanto de las primarias, mientras que Almería, Córdoba y Sevilla se alinearon con Díaz, igual que lo hizo el secretario general de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, aunque su cúpula está dividida. En Huelva dirige el partido una gestora que no tiene competencias para abrir el debate, pero que está alineada con Ferraz.

La expresidenta autonómica decidió, tras el pronunciamiento no unánime de las cúpulas provinciales, trasladar el debate a la ejecutiva regional, convocada para este jueves, 6 de mayo, a las 12.30. Muy poco antes de que se cite en Ferraz la dirección federal. Aunque Díaz guardaba en las últimas horas sus cartas y no quería dar a conocer su posición final, Sánchez ha decidido cortar por lo sano. Como adelantó la SER este miércoles y pudo confirmar este diario, en la reunión de mañana en el cuartel general de los socialistas se aprobará el adelanto de las primarias, paso que satisface las demandas de los críticos con Díaz, angustiados por la crisis del partido y la falta de liderazgo.

La percha idónea

El presidente, por tanto, se dispone a la batalla final con Díaz, una pugna en la federación más poderosa del PSOE y en la que ella partiría, 'a priori', con peores cartas, por el desgaste acumulado en estos años, por la deserción de cargos que antes estaban a su lado y por el impulso de Ferraz a la candidatura alternativa de Espadas. El alcalde de Sevilla aún no ha comunicado oficialmente que se presentará a las primarias, pero se espera que lo haga en cuanto el proceso interno quede convocado. Él es la opción de la cúpula federal, y no hay duda alguna, porque se citó con el jefe del Ejecutivo en la sede federal y acabó aceptando el reto. El propio Espadas se sumó a la corriente a favor de un adelanto de las primarias.

En Ferraz justifican la activación de las primarias por el temor a un posible adelanto electoral en Andalucía. El jefe de la Junta, el popular Juanma Moreno, volvió a descartar este mismo miércoles un anticipo, pero la cúpula no se fía. "No nos puede pasar como en Madrid", alegan en el entorno de Sánchez. Y es que cuando Isabel Díaz Ayuso arrancó la maquinaria del 4-M el PSOE no estaba en absoluto listo. Ángel Gabilondo, el vencedor de los comicios de 2019, estaba de salida, y su nombre era candidato a Defensor del Pueblo. Pero con la maniobra de la dirigente popular, los socialistas no tuvieron margen para cambiar de caballo y apostaron de nuevo por el exministro de Educación, que finalmente firmó este martes el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad, viéndose superado incluso por Más Madrid en número de votos. La debacle el 4-M ha ofrecido a Sánchez la percha perfecta para pulsar el botón.

Fuentes de la dirección añaden que Ferraz "llamó a Susana para decirle que este jueves se aprobaría la activación de las primarias en la reunión de la ejecutiva federal". "Las provincias llevan semanas pidiendo que se adelanten y ellos [los partidarios de Díaz], negándose", insisten en el cuartel general de los socialistas.

La dirección federal tiene competencias para poner en marcha el proceso en Andalucía. El reglamento de desarrollo de los estatutos, aprobado en 2018 y redactado por el hoy número dos de la Moncloa, Félix Bolaños, reforzó de hecho el poder del equipo de Sánchez. El artículo 227 establece que "la convocatoria del proceso de elecciones primarias, para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del comité federal", el máximo órgano del partido. Pero, "con carácter excepcional, si las específicas circunstancias políticas, así lo aconsejan, la comisión ejecutiva federal podrá proceder a convocar el proceso de primarias de oficio o a solicitud de la respectiva comisión ejecutiva regional". La baronesa andaluza, por tanto, aún tiene la opción de sumarse al carro si este jueves su cúpula pide el anticipo.