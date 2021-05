España devolverá "a su lugar de origen" a los inmigrantes que hayan llegado a Ceuta de forma irregular en las últimas horas, según ha afirmado esta noche la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien aseguró que, de hecho, ya se está procediendo a esta devolución.

En una entrevista en el programa "Hora 25" de la Ser, recogida por EFE, González Laya ha comentado que las autoridades marroquíes le han asegurado que esta avalancha de inmigrantes no es "fruto del desencuentro" por la decisión de España de permitir que se atendiese en un hospital de Logroño al jefe del Frente Polisario, Brahim Gali.

También en declaraciones a EFE, la ministra González Laya ha dicho que "no concibe" que se pueda poner en peligro la vida de los jóvenes y menores que han entrado a nado este lunes en Ceuta "en respuesta a una acción humanitaria" como es, sin citarla, la hospitalización en España del líder del Frente Polisario.

Ceuta está viviendo este lunes una jornada sin precedentes por la entrada masiva de personas a nado o bordeando a pie los dos espigones fronterizos con Marruecos y, según ha informado la Delegación del Gobierno, a última hora de la noche ya eran unos 5.000 marroquíes los que habían accedido a la ciudad autónoma. Uno de ellos ha muerto ahogado en el mar.

La ministra de Exteriores ha explicado en la entrevista radiofónica que esta situación vivida hoy no es una "cuestión nueva" para España, cuya respuesta va a ser la de siempre, "con la cabeza fría y buscando siempre proteger nuestras fronteras y devolver a quien entra en nuestro país de manera irregular".

"En primer lugar -ha continuado- manteniendo los canales operativos en vigor con los países de origen, en segundo lugar por supuesto asegurando la seguridad de nuestras fronteras y para eso habrá refuerzos y en tercer lugar devolviendo a su lugar de origen a todos aquellos que hayan llegado a España de manera irregular de acuerdo con los protocolos que están en vigor".

Según la ministra, esas devoluciones "ya se están haciendo en el curso de esta misma tarde. Con la práctica y con las características habituales de la respuesta española a situaciones de este tipo".

"Queremos relaciones de buena vecindad y por eso queremos gestionar la inmigración desde la corresponsabilidad"

Preguntada si esta llegada masiva es una represalia marroquí, González laya ha dicho que no puede hablar "por Marruecos", pero sí puede decir "que lo que nos han asegurado hace unas horas es que esto no es fruto del desencuentro y en todo caso no siendo esta una cuestión nueva para España".

Lo ocurrido hoy en Ceuta, según la ministra, "no es una cuestión habitual, pero tampoco es nueva".

"Ha habido en el pasado situaciones similares -ha añadido-, puede tener grados diferentes y en todo caso nosotros mantenemos los canales operativos en vigor con las autoridades marroquíes para entender cuál es el origen de esta llegada sobre todo a través de Ceuta".

"Queremos relaciones de buena vecindad y por eso queremos gestionar la inmigración desde la corresponsabilidad. Insisto en que la UE también busca en materia migratoria una buena cooperación", ha concluido.