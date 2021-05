La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado las cinco víctimas mortales en una semana a causa de la violencia machista y ha vinculado el aumento de esta violencia con los mensajes "inquietantes" lanzados por Vox.

El asesinato a tiros de una mujer en la madrugada del jueves a manos de su marido en la localidad asturiana de Pola de Laviana elevó a cinco el número de víctimas por violencia machista en la última semana, entre ellas una embarazada y un niño de 7 años.

Calvo, en una entrevista en Televisión Española, ha considerado que esos hechos ponen de manifiesto que se sigue viviendo en sociedades muy machistas que ejercen violencia especial contra las mujeres y que queda aún mucho por hacer en materia de igualdad y protección.

Pero ha subrayado que, en la política española, Vox lleva un tiempo negando la violencia machista y eso cree que lanza un mensaje "inquietante" a muchas mujeres que tienen que pedir ayuda y a las que hay que respaldar a tiempo. "De los datos de las estadísticas que más me inquietan es que desde hace ya un tiempo, demasiadas mujeres que tienen instrumentos para poder ser protegidas, no los piden, y no los piden porque se está abriendo paso una controversia sobre si existe o no esta violencia", ha añadido en alusión a la actitud de Vox.

A su juicio, lo que está ocurriendo debilita la conciencia común que se ha de tener ante esta lacra. "La violencia existe, es una tragedia tremenda (...) nada de esto es ajeno a un debate cruel que no se tendría que haber abierto nunca", ha añadido.