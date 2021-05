El Gobierno mantiene a los menores en Canarias y traslada a los de Ceuta

El Gobierno central no tiene intención de activar ningún mecanismo para repartir entre el conjunto de comunidades autónomas los más de 2.600 migrantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias, ni asumir algún tipo de iniciativa como sí ha hecho en Ceuta tras la llegada a la ciudad autónoma de cientos de niños procedentes de Marruecos la semana pasada. "Las situaciones en Canarias y en Ceuta no tienen nada que ver", afirmó este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dando a entender claramente que no piensa aplicar en el Archipiélago el mismo tipo de medida que ha llevado a más de 200 menores desde la ciudad autónoma a otras regiones en tan solo unos días.