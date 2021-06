La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado este viernes su confianza en que las comunidades autónomas respeten el documento de 'nueva normalidad' aprobado en el Consejo Interterritorial y ha avisado de que, si no lo hacen, el Gobierno tendrá que "hacer que se cumpla".

Así se ha expresado Darias en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, después de que los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía se alzasen este jueves contra el Ejecutivo central, y más concretamente contra el Ministerio de Sanidad.

En esta línea, la titular de Sanidad ha recordado que el documento es "fruto del trabajo previo de 13 comunidades autónomas" y no una propuesta que el Gobierno haya "puesto encima" de la mesa como si que hizo en el puente de San José el pasado mes de marzo.

"Este no, este nace de un trabajo previo en que participan 13 comunidades. Se apuntaron quienes quisieron y por eso lo elevé al Consejo. Un Consejo en que algunas CCAA pidieron flexibilizar el ocio nocturno ampliando de 2 a 3 de la mañana. Nadie dijo flexibilizar otra cuestión", ha explicado.

Así, Darias ha explicado que su departamento firmará la orden, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado y, "a partir de ahí", estudiará las "medidas a considerar". En cualquier caso, la ministra ha insistido en que no se trata de una "pugna partidaria", sino de "medidas sanitarias" de obligado cumplimiento.

Las "desconsideraciones" de Ayuso

Preguntada sobre si el Gobierno tiene mecanismos para obligar a las autonomías a acatar el documento, Darias ha señalado que serán los "servicios jurídicos" los encargados de dictaminarlo. En cualquier caso, ha recordado que la Comunidad de Madrid ya alertó de que no cumpliría con el acuerdo que restringía la movilidad en Semana Santa y finalmente si lo hizo.

En este contexto, Darias ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta le acusase de buscar "promoción" al "atacar" a la autonomía. "Yo es que creo que ya tenemos candidata en Canarias y es en lo que está, en la promoción", aseguró la mandataria autonómica.

"Yo tengo presidente de Canarias, secretario general del partido y candidato, que es Ángel Víctor Torres, pero en cualquier caso me va a permitir. Esto, para mí, no es política. No entiendo en política ni en la vida las desconsideraciones", ha afirmado Darias, que ha dejado claro que no va a "entrar" en cuestiones en las que está en juego el "respeto".

Con todo, la ministra de Sanidad ha señalado que siempre va a apostar por "buscar el diálogo y el consenso" y ha optado por avanzar hacia un "objetivo compartido", el de bajar la incidencia acumulada. "Vamos a mejorar los datos y a seguir luchando contra el virus, que es el único enemigo. Trabajemos juntos para aprender de las lecciones del pasado", ha zanjado.

Defiende la vacunación con Janssen

La ministra de Sanidad ha defendido además la decisión tomada en la Comisión de Salud Pública de autorizar de inmediato el uso de la vacuna monodosis de Janssen, para la población de entre 40 y 49 años, aunque ha admitido que habrá que estar "atentos y vigilantes" ante el riesgo de casos de trombosis venosa cerebral.

"Es verdad que tendremos que estar atentos y vigilantes, pero también es verdad que los casos de notificación hasta ahora no están en parangón a los notificados con AstraZeneca", ha afirmado en una entrevista a TVE recogida por Europa Press.

Al igual que ocurre con la vacuna de AstraZeneca, se están investigando casos de trombos producidos tras su administración, se trata de varios episodios en Estados Unidos que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) investiga. El problema es que, por el momento, se han administrado en todo el mundo poco más de siete millones de dosis, con lo que la muestra no es comparable con los casos que se producen con AstraZeneca.

"Es verdad que la muestra no es comparativa", ha admitido Darias, pero ha recordado que en EEUU la Agencia Norteamericana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) paralizó su administración y "después decidió iniciarla sin límite de edad". "Vamos a ir paso a paso, grupo etario a grupo etario y estando muy atentos a lo que se vayan produciendo".

En cualquier caso, "no es una decisión del Gobierno", ha aclarado, ya que se ha tomado en el seno de la Comisión de Salud Pública, formado por todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y también el Gobierno, y elevado al Consejo Interterritorial, con el visto bueno del Comité de Bioética.

AstraZeneca o Pfizer

Nuevamente, Darias ha vuelto a defender la posición del Ministerio de Sanidad, y de las CCAA - puesto que fue también una decisión respaldada en la Comisión de Salud de las Comunidades Autónomas, con el apoyo del Comité de Bioética-, de aplicar Pfizer en menores de 60 años que recibieron una dosis de AstraZeneca.

La ministra ha admitido que "ha sido una de las decisiones más complicadas que se han tenido que adoptar", aún teniendo en cuenta que la formación de trombos se da en casos muy raros; en España se han notificado 30 casos, 5 fallecidos. "Esa fue la decisión que motivo primero la paralización de la vacuna y, segundo, ampliar el intervalo de 12 de 16 semanas", ha añadido.

A su juicio es una "respuesta razonada y razonable y, además, ha recordado se da la opción de elegir la vacuna de AstraZeneca, siendo ésta una decisión personal, aunque no la recomendada en la Estrategia de Vacunación. Entiende así Darias que falta pedagogía para explicar que la combinación de dos vacunas es "una opción segura", aunque respeta que las personas elijan otra opción. "Tenemos que intentar transmitir seguridad, la máxima posible como están haciendo otros países de nuestro entorno, y vacunar vacunar y vacunar", ha añadido.

Niños vacunados

La ministra ha destacado que este viernes habrá en España 10 millones de personas vacunadas contra la Covid-19 con la pauta completa. Aunque, ha recordado que lo importante es mantener buenos datos y bajar a los 50 casos por cada 100.000 habitantes y eso, ha reiterado, no es solo es cuestión de vacunas, además apuesta por seguir las medidas de prevención y las actividades al aire libre.

Asimismo, ha reconocido que la autorización por parte de la EMA del uso de la vacuna de Pfizer para el tramo de 12 a 16 años, y teniendo en cuenta que en breve la agencia reguladora espera aprobar para el mismo tramo de edad la vacuna de Moderna, se abre la posibilidad de vacunar a los menores de más de 12 años antes de comenzar el curso.

"La idea que tenemos es proponer a la Comisión de Salud Pública que antes del comienzo del curso escolar, aproximadamente, si así lo estima la Comisión y el Consejo, como dos semanas antes, poder iniciar esa inoculación a nuestros chicos y chicas adolescentes de entre 12 y 17 años", ha explicado.

Finalmente, la ministra ha señalado que se está trabajando en reducir el uso obligatorio de las mascarillas en determinados espacios al aire libre. "Es un tema que está siendo objeto de debate en la Comisión", de modo que cuando se den las condiciones se llevará a cabo. "Es un tema que está sobre la mesa hay que decidir cuándo y cómo", ha concluido.