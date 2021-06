Mientras toda España se encuentra todavía conmocionada desde que se descubriera el cadáver de la pequeña Olivia en el fondo del mar de Tenerife y se encuadrara el caso en el marco de la violencia vicaria, en Zaragoza estuvo a punto de ocurrir un tragedia en la que las víctimas eran una niña de 4 años y su madre, a la que su esposo amenazó con tirarse al vacío con la menor por una cuestión de celos. Acabó detenido.

Este episodio enmarcado en la violencia machista ocurrió sobre las 14.00 horas del pasado sábado en el número 2 de la calle Juan Francisco Andrés de Uztarroz, en el zaragozano barrio de Torrero. La mujer, muy nerviosa, llamó a la sala del 091 después de recibir varios mensajes de WhatsApp en los que su esposo le avisaba que estaba encaramado con su hija en la ventana y en los que le preguntaba sobre dónde estaba, además de decirle que hiciera el favor de ir inmediatamente a casa. "O vienes ya a casa o me tiro con la niña desde el cuarto", le advirtió mientras le mandaba una serie de insultos que este diario prefiere no reproducir, además de acusarle de serle infiel. La coletilla fue la frase: "Ese es el amor que le tienes a tu hija".

Ante la gravedad del aviso, hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, así como la propia mujer. Cuando llegaron, según pudo saber este periódico, se encontraron al hombre con la niña pequeña en brazos. Estaba llorando, muy asustada, por la situación que estaba viviendo en manos de su progenitor.

Un agente se quedó con la mujer, mientras que el otro fue acercándose poco a poco al hombre para ir tranquilizándolo y evitar que llevara a cabo su amenaza. Lo consiguieron, si bien procedieron al arresto del sospechoso V. A. D. B. y de origen nicaragüense por un delito de amenazas y malos tratos en el ámbito familiar.

La mujer explicó a los agentes que lleva diez años de relación con su pareja, habiendo tenido ambos la hija de 4 años. Les señaló que desde que vinieron a España hace dos años V. A. D. B. "padece muchos celos", llegando a reconocer que la relación "es insostenible", ya que se piensa que tiene otra relación con otro hombre y se pone muy violento.

Recordó que hace unas semanas tuvieron una discusión en la que este hombre de 40 años acabó dando rienda suelta a su ira con un fuerte puñetazo en un armario que le provocó, según manifestó la mujer, tales heridas en la mano que tuvieron que coserle siete puntos en el brazo. No fue a más.

De hecho, le explicó que nunca le ha agredido ni a ella, ni a la niña, si bien les manifestó a los agentes de la Policía Nacional su intención de acabar la relación puesto que «temía por la integridad de su hija». Asimismo, les mostró el historial del WhatsApp tanto por escrito como por audios en los que los agentes pudieron comprobar lo que esta mujer les estaba explicando. Ante ello, fueron los propios policías los que le informaron los pasos a seguir e, incluso, le ofrecieron asistencia facultativa, pero rehusó el ofrecimiento.

El arrestado, al que no le constan antecedentes, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza que acordó la libertad provisional a la vez que le citó para que acudiera Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza para celebrar un juicio rápido, pero no quiso reconocer los hechos, quedando a la espera de una vista oral en el Juzgado de lo Penal en el que la Fiscalía ya anunció ayer que acusa de oficio, después de que la mujer decidiera no validar la denuncia en sede judicial. El sistema Viogén consideró el caso como de nivel de riesgo medio.

En estos momentos en Aragón hay seis casos de niños en situación de riesgo de sufrir violencia vicaria, según el último registro del sistema Viogén realizado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Del total, cinco de ellos están clasificados como riesgo medio y uno como alto.