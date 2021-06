Las piezas siguen cuadrándose en el tablero. Concluida la página de indultos, aprobados este martes por el Consejo de Ministros, siguiente pantalla, ya previsible: la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Y ya hay fecha. Ambos presidentes se entrevistarán en la Moncloa por primera vez el próximo martes, 29 de junio de 2021, a las 17 horas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado este miércoles que la reunión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se celebrará en una fecha "inminente", como paso previo a la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos. En esa reunión, prevé que ambos presidentes hablen de cooperación y de lealtad institucional, en sus palabras: "Nosotros somos también el gobierno de Cataluña. No hemos practicado la política de la negación de Cataluña".

Calvo ha defendido este miércoles los indultos a los nueve condenados por el impulsar el 1-O en Cataluña frente a la amnistía, que considera que "no existe en ninguna democracia". "La amnistía no es posible en nuestro país ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el poder judicial no existe", ha dicho en una entrevista de Rac1 .

En cambio, sí ha defendido reformar el Código Penal en esta legislatura "porque hay tipos penales que hay que actualizar conforme a parámetros europeos", ha dicho, en referencia al delito de sedición.

Calvo ha confiado en que, tras la excarcelación de los presos del 1-O, los políticos catalanes podrán trabajar junto al Gobierno por el interés general "desde la libertad de todos y sin que nadie tenga que renunciar" a sus ideas.

Preguntada por la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que está en Bélgica y a quien reclama la justicia española, ha dicho que su caso es distinto del de quienes "se quedaron a asumir las consecuencias de sus actos". Sobre la decisión de la justicia europea de restaurar cautelarmente la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario, ha afirmado que su situación y la de los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín "está todavía sin terminar, en el sentido de que está sometida a una revisión".