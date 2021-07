Cerrar el ocio nocturno, valorar la limitación de la movilidad a partir de una determinada hora de la noche, suprimir la celebración de eventos multitudinarios donde no se puedan garantizar medias de prevención, y garantizar la disponibilidad de hoteles y otros recintos para la correcta realización de cuarentenas. Estas son algunas de las medidas que la ponencia de alertas -uno de los grupo de expertos que asesora al Gobierno en la pandemia- recomienda poner en marcha para atajar la quinta ola, según ha podido saber EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio. El actual repunte de los contagios afecta, básicamente, a la población más joven y no vacunada. El Ejecutivo, de momento, no contempla implementar en toda España medidas adicionales a las que ya están en vigor.

En la reunión que han mantenido hoy, los especialistas han manifestado la necesidad de “tomar medidas urgentes para mitigar el aumento exponencial de casos que están ocurriendo en España”, donde la incidencia acumulada se ha disparado hasta los 225 casos por 100.000 habitantes, una cifra que hay que tomar con precaución porque los contagios se están produciendo entre la población más joven, cuyos síntomas son más leves y no se está produciendo el colapso hospitalario de las otras olas. La vacunación tiene velocidad de crucero: el 56% de la población ya tiene al menos una dosis del suero y más del 40% ha sido inyectada con la pauta completa.

Además de cerrar el ocio nocturno, una medida que ya ha tomado Cataluña y Cantabria, y valorar la limitación de la movilidad en horario nocturno (Castilla y León es la única autonomía que se ha mostrado partidaria de implementar un nuevo toque de queda), la ponencia también sostiene que sería favorable limitar el horario nocturno en los interiores de aquellos establecimientos en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención. Realizar cribados entre los jóvenes y reforzar los equipos de rastreadores tanto en salud pública como en la atención primaria son las otras dos recomendaciones de la ponencia, cuyas conclusiones adelantó 'El Mundo'.

El Ministerio de Sanidad tiene ya encima de la mesa las medidas propuestas por los expertos. Ahora, el Gobierno y las comunidades autónomas -que se reúnen cada miércoles en el Consejo Interterritorial- deberán decidir qué hacer. De momento, Sánchez acaba de descartar nuevas medidas en toda España para frenar la nueva ola. El jefe del Ejecutivo subrayó desde Tallín (Estonia) que el menú de restricciones que pueden acordar las comunidades con Sanidad es suficiente y no hace falta el toque de queda.