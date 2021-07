Puigdemont opta por no volver a Cataluña y sopesa pedir la nacionalidad belga

Carles Puigdemont no tiene intención de regresar a Cataluña. El expresidente de la Generalitat tiene en mente seguir manteniendo su residencia en Waterloo y sopesa, incluso, pedir la nacionalidad belga. Así lo confirman diversas fuentes del entorno del líder de Junts en base a conversaciones mantenidas con él en los últimos tiempos. El 'expresident' no ha querido hacer declaraciones al respecto y, oficialmente, su equipo sostiene que no ha tomado ninguna decisión. La concesión de los indultos a los 12 presos condenados por el 'procés' deja más en evidencia el contraste de estos con la situación personal de Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.