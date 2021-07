El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de la Ejecutiva del partido, Edmundo Bal, ha señalado este sábado, durante la convención política que la formación naranja celebra este fin de semana en Madrid, que no les cuesta admitir que han "cometido errores", algo que cree que no suelen hacer otros partidos, y que también se diferencian de ellos en la búsqueda de la "concordia" y el "consenso".

En el discurso con el que ha comenzado el cónclave, al que han asistido unas 300 personas en el Palacio de los Duques de Pastrana, Bal ha afirmado que a él y a sus compañeros no les cuesta trabajo reconocer que se han "cometido errores" en Cs y que otros partidos tienen "aciertos".

Sin embargo, no ha detallado cuáles cree que son esos errores porque, según ha dicho, la convención es para hablar del proyecto liberal y de propuestas concretas para España, no para que el partido "se mire el ombligo". "Venimos a escuchar a los afiliados y a la sociedad civil" qué ideas quieren aportar "para el futuro del liberalismo" en temas como la economía, la ciencia, la ecología, la educación, el sistema de derechos y libertades y la Unión Europea, ha comentado.

A continuación, el también portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha explicado cuáles son los principios y valores que defiende la formación naranja. "Nos diferenciamos del resto de partidos en que somos los únicos liberales de España", ha subrayado.

Considera que estar en Cs es "proponer reformas para convertir España en un país moderno y mejor" para las futuras generaciones, "tener sentido de Estado" y "tratar de buscar acuerdos" con "espíritu de consenso" y "queriendo ser útiles a todos los ciudadanos".

Además, ha añadido, "apelamos a la concordia y a la unión, no queremos fomentar la división, no insultamos ni aplaudimos a los que insultan" y "hacemos las cosas para 47 millones de españoles, no solamente para una parte. "Estos principios y valores tienen un solo partido, solo en este partido puedo militar, así que aquí me veréis siempre, en Ciudadanos", ha asegurado.

Una cita para rearmar al partido tras sus debacles

Ciudadanos inicia así sus debates en la primera Convención que reúne a militantes y afiliados con el fin de rearmar un partido, hundido tras las elecciones de Cataluña y Madrid, y que busca ser liberal de centro y huir de los radicalismos.

El partido que preside Inés Arrimadas trata este fin de semana de hacer valer el hueco que existe frente a la polarización política actual y defender los valores constitucionales como cortafuegos frente a los populismos y los nacionalismos.

Y para ello toman como ejemplo los partidos liberales de centro europeos. "Europa nos convence y está en el ADN del partido", señalaba recientemente el también vicesecretario general Daniel Pérez y así queda claro en el lema de la Convención: "Liberales (acompañado de un corazón que refleja la bandera española y la europea).

Ciudadanos afronta este cónclave con un futuro más que incierto tras la frustrada moción de censura contra el gobierno del PP en Murcia que provocó toda una fuga de militantes al PP y que llevó al partido al descalabro electoral en Madrid.

Por eso la formación naranja busca aclarar también su programa en el ámbito municipal, donde gobierna con PP y Vox en ayuntamientos como en el de Madrid y en este sentido, reforzar su programa con políticas verdes y más ecológicas le llevará a definir posturas como la vinculada a la polémica sobre la zona de bajas emisiones de Madrid Central, que los de Abascal quieren revertir.

Y como telón de fondo: la marca del partido, que no será el tema central de esta Asamblea pero que algunas fuentes naranjas señalan que podría salir retocado en su color o tipografía.