Adriana Lastra, el principal apoyo de Pedro Sánchez: "La crisis de gobierno era necesaria, hacía falta un nuevo impulso"

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979), portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE, ha ganado todavía más peso en el partido tras la reciente crisis de gobierno. Es el principal apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Acumulación de poder

“Siento una gran responsabilidad. Doble: por la confianza que mis compañeros depositan en mí y como representante de Asturias en el Congreso de los Diputados. Aunque soy la portavoz parlamentaria y la vicesecretaria general, siempre estoy vinculada a mi región. Esto conlleva mucho trabajo y que a veces los ministros hablen más conmigo que con algunos de sus colaboradores más cercanos. Estoy continuamente llamando a los ministerios para asuntos generales, pero sobre todo para asuntos de Asturias”.

Crisis de Gobierno

“Respondió, fundamentalmente, a que iniciamos un proceso distinto. Después de un año muy duro por la pandemia y la crisis económica derivada de ella era necesario un impulso nuevo en el Gobierno. Es positiva y ha sido muy bien recibida, no solo por el PSOE, sino por la sociedad en su conjunto. Ahora empezamos la recuperación económica, llegarán los fondos europeos, dentro de poco empezarán a ponerse en marcha todos esos proyectos y se necesitará un impulso. Esta remodelación ha acercado más el Gobierno a la ciudadanía, como demuestra la presencia de trece alcaldesas en el Consejo de Ministros”.

Sentencia del Constitucional

“Responde a un recurso de Vox, que cuando todos en este país estábamos recluidos en casa porque sabíamos que era la única manera de frenar al virus, alimentaba manifestaciones en las calles. El estado de alarma salvó miles de vidas. Sin él los datos habrían sido mucho peores. En ningún otro país de nuestro entorno se pusieron sobre la mesa medidas como el estado de excepción. Las que se adoptaron fueron similares al estado de alarma. Me preocupa que una sentencia de este calado se haya adoptado con una división del Tribunal Constitucional tan grande, seis a cinco, y con un puesto vacante. Además, hay un auto del Constitucional y dos sentencias del Tribunal Supremo que avalaron el estado de alarma. Por tanto, acato la sentencia pero no la comparto; entre otras cosas, porque había que tomar medidas rápidas, cerrar el país y pararlo en unas horas, y el estado de excepción no lo permite”.

Inversión de ArcelorMittal

“Supone un antes y un después en la siderurgia asturiana. Es la garantía de futuro para la presencia de ArcelorMittal en Asturias durante décadas. El empleo se mantendrá, e incluso se incrementará en un futuro próximo. Es también el mejor ejemplo de que la agenda asturiana siempre está muy presente en el Consejo de Ministros. Ni el Gobierno de España ni el de Asturias van a plantear nada que no esté conforme al derecho comunitario y a los requisitos previstos en los fondos europeos. Así que por esa parte, tranquilidad”.

Otros proyectos

“Arcelor es una gran empresa, y por su peso en Asturias y su aportación al PIB asturiano y al empleo consolidado, aporta mucho valor añadido a la región. El suyo es un gran proyecto, pero estamos trabajando también en otros. Asturias es un polo industrial en nuestro país y el Gobierno pretende que siga siéndolo. Todo lo que tiene que ver con las transformaciones ecológica y digital es importante y Asturias tiene condiciones muy potentes para lograr muchos de estos proyectos”.

Asturias

“Tengo a Asturias presente constantemente. No hay día que no hable tanto con el presidente de Asturias como con mis compañeros de la FSA. Estoy en permanente contacto también con los sindicatos asturianos con los que más vinculación tengo. Tengo reuniones periódicas en Madrid y cada vez que voy a Asturias, menos de lo que me gustaría, tanto con el Gobierno como con el partido”.

El peso de Barbón en Madrid

“El mejor ejemplo de que lo tiene es la presencia de ArcelorMittal y el proyecto que acaba de presentar. También el anuncio del Gobierno de incrementar en 100 millones las compensaciones por emisiones CO2. En siete años de Gobierno de Mariano Rajoy el señor Mittal intentó tener varios encuentros con él y fue imposible. En tres años del de Pedro Sánchez han sido bastantes las reuniones que han mantenido. Es también otro buen ejemplo de la agenda asturiana en el Consejo de Ministros y de la importancia que le da el Gobierno de España a Asturias. El presidente de Asturias habla habitualmente con el presidente de España. Doy fe de ello. También llama constantemente a los ministerios y pone sobre la mesa los problemas de Asturias para buscar soluciones conjuntamente. Cuando gobernaba Rajoy, no pintaban absolutamente nada ni Asturias ni el PP de Asturias, así que lo que diga ahora la oposición no tiene ningún crédito”.

Variante de Pajares

“La pandemia ha impedido que se trabajara como se debería no solo en la Variante, sino en cualquier infraestructura de este país. El compromiso del Gobierno español es firme. Sé que la actual ministra (Raquel Sánchez) lo va a cumplir y que ya lo tiene encima de la mesa”.

Retos para esta legislatura

“El primero y fundamental, superar la crisis económica y aprovechar los fondos europeos no solo para la recuperación, sino para convertirlos en una oportunidad de transformación del país. Tenemos que combatir los discursos de odio, estamos viendo ataques homófobos, ya son veinticinco las mujeres asesinadas por violencia de género… Tenemos que conseguir la igualdad plena y real entre hombres y mujeres. Y seguir avanzando y consolidando los derechos y libertades, porque muchas veces la derecha, y más apoyada por la extrema derecha, intenta arrebatárnoslos. Es también muy importante la legitimidad de las instituciones: no es posible que el PP, el principal partido de la oposición, bloquee la renovación de los órganos constitucionales, pues hace que se deslegitimen esos organismos”.