El PP ha organizado este lunes en Ávila una jornada de preparación de la Convención Nacional del PP sobre concordia y Constitución. En ella, Pablo Casado ha reunido en un coloquio a dos exministros del Gobierno: Rafael Arias Salgado, exministro con José María Aznar, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, e Ignacio Camuñas, exministro con Adolfo Suárez.

Ambos han pronunciado unas palabras que no han dejado indiferentes a las redes sociales. "Si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República. Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de una guerra civil. Creo que es mejor olvidar el pasado y no seguir pretendiendo que la derecha es la culpable del 36, y de la Guerra Civil. Eso es mentira", ha dicho Camuñas en presencia de Pablo Casado.

"Hijo de puta"

También en otro momento de la charla, que moderaba Pablo Casado, Rafael Arias Salgado, refiriéndose a la llegada de fondos europeos a España, ha dicho: "Hoy he leído en el periódico que Rutte [primer ministro de los Países Bajos], el holandés, que es un hijo de puta, pero que va a vigilar estrechamente...".

Tras el insulto, las risas del público le han impedido continuar con el discurso y Camuñas le ha interrumpido y le ha dicho: "¡Gracias a Dios, bendito Rutte!", a lo que Arias Salgado continúa diciendo: "Eso iba a decir, que va a vigilar estrechamente la concesión y la obligación de los fondos europeos en España".

España obtendrá 69.500 millones de euros del fondo de recuperación comunitario por la pandemia hasta el año 2026, con un primer anticipo de 9.000 millones que la Comisión Europea prevé entregar en las próximas semanas.