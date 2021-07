Un juez convierte en funcionaria a una interina con diez años en el puesto

¿Quién no conoce a alguien que lleva años y años trabajando como interino en alguna administración sin lograr que le reconozcan la fijeza de su condición laboral? Pues parece que la justicia empieza a actuar para evitar esta disfunción. Y es que un juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo acaba de emitir una sentencia, pionera en Galicia y que sería la segunda de este tipo que se da en el conjunto de España, que convierte en funcionaria de carrera a una trabajadora que llevaba diez años con un puesto de interina en la administración. La sentencia reconoce de forma contundente el “fraude de ley” cometido desde la contratación.

La denunciante pasó un proceso selectivo para ocupar una plaza que respondía a una “necesidad permanente” de la administración correspondiente, no a un puesto temporal. Y pese a ello, lleva trabajando unos diez años como interina. “Cuando aprobó el examen deberían haberla hecha fija desde el primer momento, porque era un puesto de carácter estructural, no eventual por una contingencia determinada”, explica el letrado laboralista vigués que ha llevado el caso, Fabián Valero, del bufete Zeres Abogados. La sentencia, en este sentido, es “muy contundente”, al considerar que hubo un fraude de ley muy significativo por abuso de la temporalidad. “Esto nos demuestra que un funcionario interino se puede convertir en uno de carrera si se demuestra fraude y abuso en esa contratación, siempre y cuando haya aprobado el proceso selectivo y se haya mantenido durante un plazo inusualmente largo como trabajador temporal. Es una gran noticia y los interinos que cumplan estas condiciones ya saben que pueden acudir a la justicia para conseguir tener un puesto fijo”, valora el abogado laboralista Fabián Valero.

La pionera sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo de Vigo no solo reconoce el abuso de la temporalidad en los diez años que esta funcionaria ha estado como interina, sino que también apunta a una discriminación salarial. Porque ha dirigido durante todo este tiempo una unidad de igualdad de una ente administrativo, estando a cargo de varias personas. Pese a ello, percibía un salario inferior al que le correspondía. Y es que cobraba como una funcionaria de uno de los grupos más bajos en lugar de hacerlo como alguien que coordina una unidad y ejerce tareas de dirección, que además es la plaza que había conseguido en el proceso selectivo al que se presentó.

La sentencia no es todavía firme, y la administración tiene quince días para presentar un recurso e intentar revocar la conversión de esta trabajadora interina en funcionaria de carrera. Es esta circunstancia, precisamente, el motivo por el cual la denunciante prefiere mantenerse el anonimato y que no trasciendan los detalles de la resolución judicial (por ejemplo, la administración concreta en la que trabajaba). No obstante, la contundencia del juez en la sentencia hace confiar a los abogados de la funcionaria en que los posibles recursos que se presenten no prosperarán y que la administración tendrá que nombrar definitivamente funcionaria de carrera a esta trabajadora.

Para todos las personas que están en situación de temporalidad pero que no han superado un proceso selectivo en el ámbito público, el abogado laboralista vigués que ha conseguido esta pionera sentencia apunta que deben reclamar la condición de indefinido a extinguir y tienen derecho a que su plaza no pueda salir a ningún tipo de proceso selectivo. “Tienen que tener garantizada la inmovilidad de su puesto y no pueden ser cesados”, asegura Valero. Sin embargo, el personal interino de la administración que no ha aprobado un examen no tendría las mismas ventajas que los que sí lo han hecho, como la excedencia voluntaria por interés particular, el derecho a ser miembro de un tribunal de proceso de selección o beneficiarse de algunos concursos de traslados.

Aunque la persona denunciante no trabaja en la administración autonómica, la sentencia llega precisamente en una semana en la que el Gobierno sacó adelante el decreto ley sobre interinos, que ayer validó el Congreso, y que incluirá una enmienda que facilitará al personal temporal de las administraciones públicas convertirse en fijos si tienen más de 10 años de antigüedad y sin necesidad de oposición. Solo deberán superar el concurso de méritos. En Galicia 2.000 interinos están en esta situación. Feijóo aseguró no obstante que esta norma genera una situación de “enorme inestabilidad”. “Se está frivolizando con el empleo en las administraciones públicas”, denunció.