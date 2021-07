La Policía Local de Sant Antoni, junto a agentes de la Guardia Civil, ha desmantelado este fin de semana una fiesta ilegal en una vivienda, que contaba con una lista de 600 invitados.

Tras recibir el aviso de un ciudadano, los agentes comprobaron que varios grupos de personas, que lucían pulseras de diferentes colores con el texto '1001 Nights', esperaban cerca de la gasolinera de Sant Rafel para ser trasladados en furgonetas hasta una vivienda en el camí des Taulell, ha informado este lunes el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

Al llegar a la vivienda, la Policía Local observó a cerca de 60 personas haciendo cola en la entrada, que se sumaban a las 175 personas que había en el interior de un garaje bailando y escuchando música sin mascarilla y sin mantener las distancias de seguridad. Los agentes accedieron a la lista de invitados, que oscilaba sobre 600 personas, e identificaron al responsable del evento, que procedió a seguir las indicaciones de desalojo del evento sin permitir el acceso a más personas.

Durante el desalojo, los agentes pudieron contabilizar a más de 350 personas de las diferentes zonas de la finca. Tras acceder a la vivienda, se comprobó que en la parte interior del garaje había una barra con bebidas, neveras, un almacén con botellas de alcohol y un rincón con aparatos electrónicos de música, altavoces y luces de colores.

Los agentes interpusieron dos denuncias al promotor por celebrar un evento multitudinario no regulado con una asistencia superior a 150 personas en espacio cerrado y sin contar con la autorización correspondiente, así como por no cumplir las medidas mínimas de seguridad de la covid-19. También fue sancionado por realizar una actividad no permanente sin licencia, así como por infringir la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones en horario nocturno.

Además, se incautaron de manera provisionalísima los aparatos musicales. Por otro lado, también durante el fin de semana, la Policía Local de Sant Antoni paralizó una fiesta con 194 invitados en el camí de Can Prats, que contaba con una persona realizando labores de control de acceso. Las patrullas de Policía Local, junto a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, identificaron al propietario, que mostró el listado de invitados y manifestó que se trataba de la celebración de su 50 aniversario. Los agentes interpusieron varias denuncias por el decreto-ley 11/2020 por incumplimiento de las medidas covid-19, por celebrar un evento multitudinario no regulado. Por último, se han interpuesto 12 denuncias por incumplir la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones, siete en domicilios y cinco en la vía pública, causando molestias a los vecinos.