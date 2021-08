El médico negacionista de Formentera escapa de los controles del aeropuerto de Ibiza

El vídeo comienza con unas imágenes de los diferentes eventos negacionistas, tras las que el sanitario se enfoca a él mismo tras bajar del avión y anunciando lo que se dispone a hacer: “Voy a intentar salir con normalidad ejerciendo mis derechos y libertades fundamentales a ver qué ocurre”. A partir de entonces, gira la cámara del móvil para mostrar su aproximación a los controles en los que personal contratado por la conselleria balear de Salud pide el código QR, certificado de vacunación o el formulario de control sanitario.

“Hoy no voy a presentar nada, a ver qué pasa”, insiste el negacionista mientras se ve a la gente esperando en los controles. “Aquí parece que hay menos cola”, comenta plantándose ante el chico que le pide que le muestre el QR. “No”, contesta. El mismo chico le reclama entonces el formulario, a lo que el médico sancionado le responde: “No lo voy a rellenar”. El trabajador, que en un primer momento no entiende la negativa de Ruiz Valdepeñas, le indica un rincón en el que un compañero le ayudará a rellenarlo. “Espere”, le pide este trabajador al ver que el sanitario se dispone a continuar. “Usted no es ninguna autoridad para detenerme”, afirma el médico al que, en ningún momento, pretendía detener al médico, como éste afirma en el vídeo, sino simplemente que aguarde a que el problema lo solucione la Guardia Civil.

El trabajador intenta explicarle la normativa de Balears de prevención del coronavirus en las llegadas a puertos y aeropuertos. “¿Conoce usted la Constitución?”, le espeta al trabajador, que insiste en pedirle que se espere “un momento”. “No”, contesta avanzando al tiempo que el trabajador contacta con la Guardia Civil del aeropuerto y le pide a una compañera que siga a Ruiz Valdepeñas en su huida del control. “¿De dónde viene?”, le pregunta ésta sin que el médico negacionista se pare. “Yo, de Madrid. ¿Y usted?”, responde a la trabajadora, que le vuelve a pedir, ya saliendo de las instalaciones, que espere. “No, señora”, insiste el médico antes de repetirle lo mismo que ha repetido ya en varias ocasiones con todo de discurso aprendido y proclamado hasta la saciedad: que las vacunas “no son obligatorias” como tampoco presentar un diagnóstico negativo de covid o las cuarentenas de diez días.

“No quiero que se haga nada. Espere. No empeore el asunto”, le pide la trabajadora justo en el momento en el que una espontánea, que también acaba de aterrizar en la isla muestra su apoyo a Ruiz Valdepeñas: “En mi colegio me han presionado y perseguido para vacunarme. Es un maltrato al ser humano”. “Conozco protocolos para limpiarse de los efectos secundarios de la vacuna”, le asegura el negacionista más famoso de las Pitiusas, que le explica a la señora que es médico justo en el momento en el que se persona un agente de la Guardia Civil. “Voy a mantener la distancia y me quito la mascarilla porque estoy agobiado”, afirma el facultativo sancionado al agente, frente al que repite de nuevo los argumentos sobre vacunaciones, QR y formularios sanitarios.

En ese momento, el agente le pide el DNI. “Se lo enseño”, señala el médico antes de explicarle al guardia que ha decidido dejar de someterse. “¡Ya basta de esta historia!”, clama el médico negacionista, al que el agente le dice que pondrá su negativa al control “en conocimiento de sanidad” para que tome “las medidas oportunas de sanción”. “Recurriré y pasará lo mismo que con el estado de alarma, que es anticonstitucional”, comenta el médico, al que el guardia civil le afea “la falta de respeto” que ha mostrado con todos los trabajadores del control, especialmente con la última de ellas. “A partir de ahora, cada vez que pase por aquí no voy a pasar el QR. Lo digo bien claro. Y si me ponen una multa como si me ponen diez”, concluye el médico marchándose.