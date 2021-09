La ampliación del aeropuerto del Prat ha entrado en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, pero el Ejecutivo central no quiere que esta negociación se dilate mucho en el tiempo. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que acudirá a la próxima reunión, ha asegurado que resulta "lógico" abordar este asunto, aunque no sea el foro más adecuado, y también ha descartado el debate un año. El único camino, ha dicho, es que el Govern acepte el acuerdo que se alcanzó el 2 de agosto.

"Posponer y prorrogar la aprobación (del proyecto) un año tendría un impacto que no nos podemos permitir", ha sentenciado Sánchez en una entrevista en Ràdio 4 después de que la semana pasada el Gobierno paralizara la ampliación del aeropuerto por falta de apoyo del Govern. Según ha apuntado, para "dar pasos adelante e intentar desbloquear esta inversión", los dos partidos que dirigen la Generalitat deberían "ratificar" lo acordado en la Comisión Bilateral a principios de agosto. "La forma no es el problema, el problema está en el fondo", ha sentenciado.

Sánchez ha sostenido que durante aquella reunión de agosto se dijo "claramente" que "no había otra opción de ampliación del aeropuerto que no fuera con un alargamiento de la pista que tenía una afección en La Ricarda". Este punto hizo que ERC se negara a apoyar el proyecto. "Si generamos el debate y contraponemos economía y ecología no lo lograremos", ha dicho la ministra de Transportes. Así, ha recalcado que, aunque hay margen de negociación, el Govern debe adoptar "un posicionamiento claro" y ratificar el acuerdo.