ERC y Junts, tras su (enésima) crisis: ¿cambio de ciclo?

Satisfacción en ERC, malestar en Junts. De estos dos estados de ánimo se desprenden consecuencias no menores cara a la navegación del Govern, tras la crisis por la alineación de Junts en la mesa de diálogo. Mientras los republicanos esperan consolidar el golpe de autoridad frente a sus socios y el liderazgo del 'president', Pere Aragonès, las huestes del 'expresident' Carles Puigdemont pivotan entre la voluntad inequívoca de sus 'consellers' de no salir del Ejecutivo y la necesidad, por el momento, de mantener el pulso, no sin cierto malestar interno por las consecuencias de la crisis: estar fuera de la principal palanca estratégica soberanista de la legislatura.