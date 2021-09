Los Reyes visitan este jueves la isla de La Palma para trasladar su apoyo y solidaridad a las personas que se han visto afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Viaje después de que la lava haya arrasado sus hogares o amenace con hacerlo.

Don Felipe y doña Letizia van a estar acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien regresa a la isla tras volar directamente desde Nueva York, donde ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La visita va a comenzar al mediodía en el acuartelamiento El Fuerte, en la localidad de Breña Baja, donde han sido realojadas más de un centenar de las alrededor de 5.500 personas evacuadas.

Posteriormente, en la sede del Cabildo de La Palma, van a mantener una reunión con el comité del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) para conocer la evolución que pueda tener la erupción volcánica.

Desde Santa Cruz de la Palma, se van a desplazar al puesto de mando avanzado, desde donde se dirige el dispositivo de emergencia, para recabar más información sobre los daños causados y acercarse a la zona afectada por la lava.

Además de Sánchez, van a acompañar a los Reyes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

El jefe del Gobierno estuvo en La Palma desde el domingo, día en que tuvo lugar la erupción, hasta el martes, cuando viajó a Estados Unidos, tras tener que cancelar varios de los actos y reuniones que tenía programados en Nueva York

Dudas de que llegue al mar

El volcán sigue escupiendo lava, que continúa su avance destructivo como pueden atestiguar los vecinos de Todoque, aunque lentamente, en una fase eruptiva de relativa estabilidad que los expertos ignoran cuánto tiempo se prolongará.

El comité científico que asesora al gabinete de crisis incluso duda de que el magma, que ahora se desplaza a apenas cuatro metros por hora, llegue a desembocar en el mar. Todo dependerá de cómo evolucione la situación en las próximas horas.

La pasada noche el volcán tuvo bastante explosividad, que finalizó coincidiendo con el derrumbe parcial de la parte superior del cono principal del volcán, un fenómeno que los científicos apuntan que se puede volver a producir.

En cambio, la deformación de la superficie cercana al área de erupción no ha variado en las últimas horas y se mantiene en los 28 centímetros, por lo que hay una "minizona de estabilidad", según ha explicado el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

La lava, que ha ido ganando en viscosidad, de ahí que discurra más lenta, alcanza espesores entre 8 y 15 metros en su lengua más activa y la sismicidad continúa en bajos niveles. La estimación de la tasa de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera por este proceso eruptivo oscila entre 6.140 y 11.500 toneladas diarias.

Estos valores, aunque correctamente medidos, están infraestimados por la gran dimensión del penacho de dióxido de azufre que se observa mediante satélite. La emisión de materiales alcanza los 3.000 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la nube del volcán llegue a Tenerife, El Hierro y La Gomera en la jornada del jueves y baraja la posibilidad de que caiga lluvia ácida en algunos puntos de estas islas.

El comité científico del Pevolca, por su parte, descarta que las precipitaciones previstas para las próximas 24 horas en Canarias tengan carácter ácido. En cualquier caso, los expertos insisten en advertir de que nadie se acerque a zonas cercanas a la colada porque puede provocar daños en principio intangibles, sobre todo en ojos y pulmones.

Conforme a las últimas estimaciones, la superficie afectada por la lava abarca 140,44 hectáreas, con un frente de 600 metros. Las viviendas afectadas serían unas 320, de acuerdo con el cálculo de Copernicus a primera hora de este martes, es decir, antes de que un muro de lava se adentrara en el barrio de Todoque, en Los Llanos de Aridane.

Pese al denodado esfuerzo del personal de emergencia por tratar de desviar el cauce de la lava para minimizar los daños materiales, tanto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, se han mostrado resignados: no hay nada que hacer ante la fuerza de la naturaleza. "Es inviable redirigir la lava y no se puede realizar ninguna actuación al respecto", concluye el comité de crisis.

La ralentización de las coladas ha permitido, al menos, a los vecinos de Todoque (1.200 habitantes) regresar a sus casas para retirar enseres y documentos esenciales. Eso, en el caso de que sus viviendas sigan en pie, porque muchas ya han quedado sepultadas. Todoque es, o era, un barrio con vida, con un consultorio médico, un colegio, una farmacia y un parque infantil. Pero ahora está vacío porque una tremenda lengua de lava lo atraviesa y ha sepultado parte de su historia diaria.

Un escenario de destrucción que los Reyes podrán contemplar en la visita que realizarán a La Palma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes que su intención era regresar a la isla para participar de esta visita, tras participar en Nueva York en la asamblea general de Naciones Unidas.

"Nadie quedará desamparado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este miércoles ante la ONU que "nadie quedará desamparado" en La Palma tras la erupción volcánica. Tal y como había avanzado Sánchez, inició su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas haciendo referencia a la situación que está viviendo La Palma y que obligó a posponer su viaje a Nueva York y a reducir su agenda en esta ciudad para seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos.

El jefe del Ejecutivo recordó que el pasado domingo un volcán de la isla entró en erupción y que, "desde entonces, toda España permanece atenta a lo que allí sucede". "Nuestro Gobierno está volcado con sus habitantes, que ven cómo la lava se lleva viviendas, terrenos agrarios, fincas, tierras fértiles y una enorme memoria emocional cuyo valor nadie puede medir" añadió.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, regresa hoy a La Palma donde acompañará a SSMM los Reyes en su visita a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.



📆Puedes consultar la agenda del Gobierno para hoy jueves, 23 de septiembre 👇https://t.co/Foln58gNIL pic.twitter.com/egFGGvH2DG — La Moncloa (@desdelamoncloa) 23 de septiembre de 2021

Sánchez explicó que se trasladó a Nueva York directamente desde La Palma e impresionado por cómo la naturaleza "recuerda una vez más la medida de nuestra fragilidad pero también de nuestra fortaleza". Al hilo de ello comentó que gracias a la acción de la ciencia se ha podido anticipar la respuesta y gracias a la acción eficaz y coordinada de los servicios de emergencia y del Estado se ha garantizado la seguridad de todos los ciudadanos. "No permitiremos -insistió- que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural".

Tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Sánchez emprende viaje de regreso a La Palma, donde acompañará este jueves a los reyes en una visita a la isla, y permanecerá en ella hasta el viernes.

Gas virgen

La población de La Palma no tiene que preocuparse por el aire que respira en estos momentos porque no es perjudicial para su salud. Todos los análisis de la calidad del aire que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está realizando dan resultados negativos.

Así lo asegura José Antonio Gamarra, subteniente del núcleo de operaciones del contingente de 184 efectivos de la UME desplazado a La Palma para colaborar en el dispositivo de emergencia puesto en marcha con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

"La problemática está con el gas que está saliendo ahora, que es un gas virgen, aún no se ha depurado, no ha habido contacto con la atmósfera, pero, en principio, los análisis están dando negativos", por lo que "no hay riesgo para la población", señala.

Ahora, según explica este militar, "el gas que está emanando es el de dentro del volcán y es el más tóxico, pero si se cierra, el aire se va a ir depurando, con lo cual será menos tóxico".

La UME tiene desplegados en la zona a varios miembros del equipo especializado en emergencias tecnológicas que están realizando mediciones de la calidad del aire, una tarea a la que esta misma mañana se va a sumar un vehículo ligero de reconocimiento (Velire).

Este dispositivo se puede acercar hasta la propia lava y realizar una medición perfecta de la calidad del aire en un radio de 4-5 kilómetros de la erupción para detectar posibles agentes químicos.

La principal misión de los miembros de la UME desplegados en La Palma es la vigilancia de la colada, sobre todo en el flanco derecho, el más conflictivo, y en la cabeza.

"Ahora mismo estamos desplegados en los flancos de la colada, podemos estar a unos 20 metros, por lo que podemos ver perfectamente cómo avanza", señala.

El subteniente Gamarra comenta que la lengua de lava sigue bajando hacia la costa aunque a menor velocidad que días anteriores, ya que cuanto más larga es más tiene que empujar desde el inicio, lo que ralentiza el avance.

La previsión de que llegue al mar va perdiendo cada vez más fuerza, aunque él piensa que sí ocurrirá.

"Lo arrastra todo"

"Vigilamos por si se producen incendios forestales. Ahora mismo, los fuegos son absorbidos por la propia colada que los machaca", ya que la temperatura de ésta es de 1.000-1.100 grados frente a los 600-800 grados del fuego.

El escenario puede cambiar si la lava llega al mar, ya que empezará a descender su temperatura y la posibilidad de incendio aumenta, asegura.

Además, es posible que también se produzcan fuegos los días posteriores cuando la lava se vaya enfriando, y en ese caso el principal problema para su extinción es llegar hasta ellos, debido a que las carreteras cortadas por la lava.

Por eso ya están buscando caminos alternativos. "Tardaríamos más pero podríamos llegar al incendio", asegura.

La UME dispone también de un equipo de drones para hacer reconocimientos de la zona y la imagen que ofrecen es la de "un incendio con material sólido arrastrando todo lo que pilla" a su paso.

En los vídeos, el subteniente ha visto cómo la lava sepulta casas enteras. "Las machaca y las entierra".

Afirma que la erupción "es una emergencia contra la que no se puede pelear, lo arrastra todo" y explica que tampoco se puede construir un muro de contención porque lo terminaría arrastrando.

La diferencia con un incendio es que la gente abandona sus casas con la esperanza de que cuando vuelvan, aunque dañadas, estarán aun en pie, pero en este caso "algunas personas no van a encontrar nada, solo una explanada de lava".

Gamarra reconoce que es una situación muy dura para quienes tienen que abandonar sus hogares y todas sus pertenencias, pero agradece la actitud de la gente, que "está haciendo todo lo que le dicen".

La UME conoce bien el drama porque está colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ayudando a los ciudadanos evacuados a que puedan volver a sus viviendas y recuperar algunos de sus enseres antes de que llegue la colada y machaque las casas. Les acompañan en los escasos minutos que tienen para recoger sus bienes más preciados.

"No se puede hacer más de lo que se está haciendo", subraya.

Viviendas para los afectados

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias liberará de manera inminente los fondos precisos para la adquisición de las primeras 73 viviendas que, previo acondicionamiento, se pondrán a disposición de los afectados en La Palma por la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

Según ha informado este miércoles el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se trata de dos promociones privadas que actualmente se encuentran vacías, una de ellas en el casco urbano de Tazacorte, con 44 viviendas, y otra en la Montaña de Tenisca, en Los Llanos de Aridane, con otras 29.

El también vicepresidente del Gobierno ha señalado en un comunicado remitido por su departamento que los fondos se librarán a favor de la sociedad pública Visocan para que esta pueda formalizar la adquisición, sobre la que ya hay acuerdo con la propiedad, al tiempo que ha indicado que también se baraja emplear viviendas prefabricadas para los afectados.

Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo hará todo el esfuerzo posible para dar una solución habitacional "rápida, inmediata y digna" a todos los que ya han perdido su vivienda o la perderán, "utilizando todos los recursos y mecanismos que tengamos a nuestro alcance y respetando, lógicamente, la legalidad"

La idea es superar la fase actual de estancia en instalaciones colectivas como las deportivas mediante el traslado a establecimientos turísticos y la disponibilidad de aquellas 73 viviendas.

A este respecto, ha añadido que el Gobierno canario no solo va a comprar las casas vacías que puedan existir en La Palma, sino que también estudia la fórmula de viviendas prefabricadas para que puedan albergar con urgencia a quienes han perdido su hogar.