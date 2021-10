"Basta". Este ha sido el mensaje contudente del expresident Carles Puigdemont, en una comparecencia tras la decisión de las autoridades judiciales de Córcega de dejar en suspenso y por tanto no atender la petición del Tribunal Supremo de extraditarlo a España en virtud de la nueva petición del magistrado Pablo Llarena, no atendida por la justicia italiana, que ha atendido a las demandas prejudiciales expresadas por el propio Llarena y a la toma de posición de la justicia de la UE. Puigdemont, contundente, ha reclamado "autocrítica" a las autoridades españolas por lo que ha descrito como una persecución que "no conseguirá ninguno de sus objetivos".

Acompañado de su abogado Gonzalo Boye y el letrado italiano que también lo ha representado en Italia, Agostinangelo Marras, Puigdemont ha repasado los cuatro años transcurridos desde que emprendió el exilio y las decisiones judiciales belgas, alemanas y ahora italianas respecto a su extradición. "Es el momento de decir a España basta, basta de seguir un camino que no le da ningún resultado positivo, que dificulta claramente una resolución política de un conflicto político”.

Puigdemont ha añadido que “cuatro años después, sería el momento de que alguien hiciera autocrítica y recordarle, quizás hoy es el día que procede hacerlo, como se lo dije a la máxima autoridad española: ‘Así no, no conseguirán ninguno de sus objetivos, sino crear problemas y alargar la resolución de un conflicto”.

Indignación y satisfacción

El expresident se ha mostrado satisfecho y al tiempo indignado de lo que ha calificado como una persecución para encarcelarle y privarle de la libertad de expresión y movimientos. Ha hablado de una "obsesión por parte de España en insistir en crear problemas en nuestro problema, nuestras obligaciones como eurodiputados". "España no ha obtenido ninguno de sus objetivos políticos y digo políticos porque es evidente que España usa el poder judicial, que es un poder fundamental en el Estado de derecho, que es un poder la independencia del cual determina la calidad de una democracia, para conseguir objetivos políticos”, ha descrito.

Libertad de movimientos

Puigdemont ha anunciado que insistirá en su derecho al movimiento en la UE: "Quizás será el momento de pedir a la UE si España todavía es miembro de la UE, porque el Tribunal General da por hecho que la suspensión del procedimiento afectaría también al procedimiento nacional. ¿España sigue siendo miembro de la UE o hay una excepción española en el estado de Derecho europeo?".

Casado, Sánchez y los GAL

Puigdemont, contundente, ha comparado las palabras del líder del PP, Pablo Casado, prometiendo traerlo a España, con las que pronunció Pedro Sánchez, y ha recordado los GAL: "Diría que son las mismas palabras que dijo el señor Pedro Sánchez, han hecho promesas políticas de que me extraditarán, no sé cómo piensan hacerlo, cumpliendo la ley, porque las dos únicas maneras que tienen de hacerlo son ilegales: la primera sería interviniendo en decisiones que pertenecen al poder judicial. Feo. Ya se que a ellos no les importa confundir roles; y la otra es más peligrosa: "¿Me secuestrarán? ¿harán como cuando el Estado estuvo involucrado en la guerra sucia de los GAL y desde el Estado se financió la guerra criminal contra ETA? ¿usarán esta vía?". Ambas opciones, ha añadido, "les dejan fuera de la UE".