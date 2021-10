El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que el Grupo Popular presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, a su entender, son "papel mojado" y "nacen muertos". Es más, ha recalcado que las cuentas públicas son "garantía segura de la ruina en España" porque hay que "hacer exactamente lo contrario".

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, Casado se ha apoyado en las declaraciones del gobernador del Banco de España y de otros organismos internacionales para arremeter duramente contra los PGE que, según ha asegurado, recogen medidas "peronistas" como el bono joven cultural para "comprar" votos.

Por eso, ha afirmado que el PP pedirá con su enmienda a la totalidad que "devuelvan" los Presupuestos y el Gobierno traiga una propuesta que "sea seria". "No se puede mentir a todos todo el tiempo", ha enfatizado, para avisar que las cuentas públicas "están al límite" y "no se puede seguir gastando más de lo que se ingresa".

"No va a acabar bien para Sánchez"

También ha criticado que ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "autoenmiende" a sí mismo con la reforma laboral porque hace 10 días en la clausura del Congreso del PSOE en Valencia prometió derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

"Esto no va a acabar bien para Sánchez y la credibilidad que tiene está bajo mínimos", ha aseverado el líder del PP, para añadir que la situación económica en España es "dramática" como para estar "con estos enredos".

Reprobación de Belarra

El líder del PP ha avanzado además que el Grupo Popular llevará al Congreso la reprobación de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por acusar a jueces del Tribunal Supremo de prevaricar a raíz de la condena al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Según ha subrayado, "jamás había pasado" que desde el Ejecutivo se "arremetiera" así contra el Poder Judicial.

"En cualquier país serio del mundo, cuando un juez condena a un político, el político dimite. En la España de Sánchez, cuando un juez condena a un político de Podemos, el que tiene que dimitir es el juez. Esto no es serio", ha declarado Casado.

Por eso, ha señalado que su formación llevará a la Cámara Baja la reprobación de Belarra y ha recordado que el pasado viernes ya pidió al jefe del Ejecutivo que "cesara inmediatamente" a esta ministra pero "no lo ha hecho". "¿Por qué? Porque Belarra no es una ministra de Sánchez sino de Podemos. Aquí no hay un Gobierno sino dos Gobiernos", ha enfatizado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha subrayado que si Pedro Sánchez "no puede echar a la señora Belarra", al menos el Congreso de los Diputados "la repruebe" porque "jamás había pasado que el Gobierno arremetiera contra el Poder Judicial, que tiene que ser independiente".

"Gobierno radical"

Casado ha afirmado que a Pedro Sánchez, igual que a todos los españoles, le "quitaba el sueño pactar con Podemos" porque es un partido "comunista" y "populista" que "defiende a Venezuela". "No hay otro gobierno en Europa ahora con ministros tan radicales como los que hay en España", ha aseverado.

Así, ha dicho que con ministros de Podemos dentro de su Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno no puede "engañar" e ir de "moderados y socialdemócrata europeístas" porque cuenta con un Gobierno "muy radical que tiene ministras que arremeten contra el Supremo".

El líder del PP ha señalado que "llueve sobre mojado" porque hace unas semanas también los ministros del PSOE "arremetieron contra el Tribunal Constitucional" a raíz de su fallo tildando de inconstitucional el estado de alarma y "arremetieron contra el Tribunal Supremo cuando dijo que no se podía indultar a los presos golpistas".