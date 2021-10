El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, es uno de los políticos y ex altos cargos de primer nivel de un curso para “directivos y altos cargos” que ofrece la patronal CEOE a través de su organización formativa CEOE Campus. El programa, que se extenderá hasta el verano que viene con un formato de sesiones teóricas y prácticas, talleres y desayunos de trabajo, se desarrollará, con formato presencial e híbrido, en la sede de la patronal en Madrid. Su coste: 1.950 euros por participante, tal y como informa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Iglesias es uno de los “elementos de valor” (según la terminología de la página web de presentación del curso) de un programa lleno de políticos y ex políticos. Entre los profesores y ponentes hay varios ex ministros (como los socialistas José Luis Ábalos, Magdalena Valerio y Miguel Sebastián, y los populares Isabel García Tejerina, Alfonso Alonso, Manuel Pimentel y Fátima Báñez), además de líderes empresariales, empresarios en activo y hasta el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Iglesias no participará en las sesiones lectivas, sino en los desayunos de trabajo: el suyo está programado para el 11 de enero, después del de Albert Rivera (ex presidente de Ciudadanos, pensado para el 14 de diciembre) y antes de Josep Antoni Duran i Lleida (ex líder de Unió, citado para el 5 de abril).

Además de sesiones y desayunos, el programa se completa con talleres para hablar en público impartidos por políticos en activo como Macarena Olona (Vox), Tania Sánchez (Más Madrid) o José Cepeda (PSOE).

El curso se presentó este lunes, pero las clases comienzan el 22 de noviembre.