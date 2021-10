El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha proclamado este miércoles en el Congreso que las encuestas del organismo que preside "son las más fiables que se pueden utilizar en este momento" en España y que si el PP no sale mejor parado en las mismas no es porque haya un "sesgo a la izquierda" o porque se manipulen los datos, sino simplemente porque el partido de Pablo Casado, "no gana".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha acudido a ser interrogado por los diputados sobre la partida destinada a su departamento en las cuentas públicas para 2022.

Tezanos ha aprovechado la ocasión para volver a defenderse de las críticas que le han llegado por boca de los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos que han intervenido y para poner en valor el trabajo del CIS que, ha subrayado, es "una institución totalmente solvente".

El popular José Antonio Bermúdez de Castro, ha echado en cara al compareciente que el PSOE siempre salga "sobrevalorado" en sus encuestas, así como la existencia en sus barómetros de un "sesgo a la izquierda que nunca se corrige" y los "continuos cambios y vaivenes" en sus series históricas.

Por su parte, desde Ciudadanos, Edmundo Bal, ha comentado que los Presupuestos deberían incluir una partida para "recuperar el prestigio del CIS" y ha acusado a Tezanos de intentar "dirigir la intención de voto" en sus barómetros.

Tezanos ha negado todas estas afirmaciones incidiendo en que el CIS no ha hecho ningún cambio metodológico, sino que se ha limitado a incrementar la muestra de sus encuestas para mejorar su calidad porque, a más entrevistados, menos margen de error tiene y más representativo es el estudio.

Niega manipulaciones

Además, ha comentado que el porcentaje de personas que se niega a contestar en los barómetros alegando que no tiene "confianza política" en el CIS oscila entre el 0,4 y el 0,6%. "Parece poco", ha admitido, pero para apuntar a continuación que hay que "calibrar" el asunto porque puede tener incidencia en los datos de intención de voto.

Para estudiar los efectos de esta situación el CIS ha realizado este año y prevé realizar el siguiente cuatro "encuestas sombra" o 'estudios espejo' que, en esta ocasión se han encargado a Sigma Dos tras el correspondiente concurso. Según ha recordado, esta empresa privada entrevistó a la misma cantidad de personas al día que CIS, con el mismo sistema aleatorio, y obtuvo datos "exactamente iguales" a los del organismo público.

"Las variaciones estaban por debajo del margen teórico de error", ha enfatizado Tezanos, subrayando que eso demuestra que "no existe ningún sesgo ni error metodológico" y que las del CIS son las encuestas "más fiables que se pueden utilizar en este momento".

Tezanos ha dicho comprender que al PP le "molesten" los resultados que le calcula en CIS en sus barómetros pero ha recalcado que eso no tiene nada que ver con él. "No se debe a la maldad o a la manipulación de un perverso catedrático de Sociología como yo, es que no ganan", ha sentenciado, censurando el "proceso de intoxicación informativa" que achaca al PP con este tema.

Asismismo, se ha preguntado "qué ventaja puede tener" para el PSOE quedar por delante en los barómetros cuando está demostrado que eso provoca un efecto desmovilizador en sus votantes, que ya dan por hecha su victoria, y movilizador en sus detractores que podrían no ir a votar, pero al final van para evitar que gane.

"No se hagan mala sangre"

En cualquier caso, Tezanos ha admitido que el CIS "se puede equivocar" y ha pedido a los partidos de la oposición que "no se hagan mala sangre" con las encuestas porque sólo son el reflejo momentáneo de una "realidad cambiante".

Tezanos también ha respondido al diputado de Vox Carlos Zambrano, quien ha recordado que ya ha solicitado en varias ocasiones la dimisión del presidente del instituto demoscópico, y le ha pedido cuentas por el aumento del Presupuesto del CIS preguntándole si tiene que ver con algún eventual adelanto electoral.

Después de que la Justicia haya archivado la querella por malversación que Vox presentó contra él, el sociólogo socialista ha destacado que, ante este intento de meterle "en la cárcel" ha recibido cantidad de cartas de colegas catedráticos dando fe de que el CIS "ni hace cambios" ni comete "irregularidades". "Es un intento baldío el suyo", le ha soltado a Vox.

Respecto al incremento de su presupuesto para 2022, ha señalado que el 95,3% de esa subida se va a destinar a mejorar el salario de los encuestadores que trabajan para el CIS. En este punto, ha explicado que antes los más de 300 encuestadores con los que contaba eran 'fijos discontinuos' es decir, tenían una relación laboral espóradica con el CIS, pero que ahora, a través de Tragsatec, se ha contratado a 135 personas que desde septiembre perciben un sueldo "mínimamente digno".

Además, se ha aumentado la cuantía de las becas del CIS. Los becarios, ha dicho, van a cobrar este año un 3% más y se subirá el mismo porcentaje en el siguiente ejercicio hasta llegar a los 1.200 euros "y pico" al mes.