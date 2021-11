España, el oasis europeo de la pandemia

Aunque hablar de inmunidad de rebaño en esta pandemia es engañoso (la vacuna protege de la enfermedad grave, pero no evita la circulación del virus) alcanzar un 80% de población vacunada sí dificulta la transmisión del virus. Y, además, al evitar la enfermedad grave, no aumenta la presión hospitalaria. "Es posible que ahora, con un 80% de vacunados, la circulación del virus se empiece a ver comprometida. En España también están aumentando los contagios, pero no tanto como en Holanda o Francia, que tienen menores tasas vacunales", prosigue Trilla, quien insiste en que "hoy, gracias a la vacuna, la situación es mala para el coronavirus". Califica de "magnífica" la vacunación en España y celebra que la población española, "mayoritariamente", confíe en el fármaco.

La pregunta que este epidemiólogo se hace, con la antena puesta en el resto de Europa, es si la vacuna, por sí sola, bastará para evitar un desmadre de contagios este invierno. "A lo largo de esta pandemia, ya hemos visto que otras veces empezamos a estar mal nosotros y luego la cosa pasó al resto de Europa. Así que no sabemos si estamos bien porque hemos pasado la fase mala o al revés", valora Trilla. El otoño y el invierno son "la mala temporada para las infecciones" y este año, además, se esperan más virus respiratorios que el año pasado. La gripe aumentará, con respecto a la época precovid, entre un 20% y un 200%. Cómo se conjugará la presencia de estos virus con el covid-19 es una incógnita. Trilla no descarta una nueva ola de coronavirus. "Pero sería pequeñita. No deberíamos volver a una situación con un gran número de casos", precisa.

"Pies de plomo"

La incidencia por coronavirus a 14 días en España se sitúa en los 53 casos por 100.000 habitantes. El riesgo es medio. Pero en Reino Unido es de 873; en Alemania, de 306; en Francia, de 117; en Portugal, de 105; en Italia, de 94. Inquieta, sobre todo, la situación de Reino Unido, que tiene también una de las coberturas de vacunación más altas (aunque no tanto como España). "Reino Unido declaró en julio el 'freedom day', y ese día levantó restricciones, dejó la mascarilla... Es probable que eso haya contribuido a tener tasas altas", apunta Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas).

Hernández pide, no obstante, "ir con pies de plomo", ya que las tasas de incidencia del virus tienen "sus altos y bajos". "Tenemos la garantía de la vacuna y ahora [con la tercera dosis] se está mejorando la protección de las personas vulnerables. También da la impresión de que la población española está siendo muy prudente y utiliza la mascarilla en interiores y aglomeraciones", dice este epidemiólogo, que sin embargo no descarta otra ola pandémica. Según él, ahora se dan las "condiciones" para ello, pues la gente vuelve a hacer mucha vida en interiores. "En cualquier caso -matiza-, da la impresión de que el impacto que pueda haber no llegará a las magnitudes de otros países, ni en intensidad ni gravedad. Lo que no significa que no haya que estar al tanto".

España cuenta, además, con una ventaja con respecto a otros países europeos: su población, explica Hernández, "confía bastante" en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por eso el movimiento antivacunas es minoritario. "En otros países hay bolsas de población que ni siquiera están vacunadas. Mientras, nosotros estamos pensando en cuánto dura la inmunidad porque no tenemos una bolsa de no vacunados inmensa", valora.

El epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, es menos optimista y cree que si España está mejor que muchos países de Europa es porque también ha estado peor. "Durante esta pandemia España ha estado muy afectada, así que hay mucha inmunidad. La quinta ola ha tenido una incidencia muy alta. Y un exceso de 9.000 muertes", señala. En países como Francia hay más gente antivacunas, por lo que el gobierno ha hecho una estrategia de vacunación obligatoria para los cuidadores de de la salud, por ejemplo. Caylà muestra su preocupación por los países del este de Europa, como Letonia, Rumanía o Rusia, con coberturas vacunales muy bajas. Para él es importante lanzar el mensaje de que "la pandemia no ha acabado".

La agencia estatal

Pero todo lo conseguido hasta ahora podría verse comprometido si apareciera una nueva variante capaz de escapar a las vacunas. De momento no está sucediendo, lo que no quiere decir que no vaya a ocurrir. La variante delta plus, más contagiosa que la delta, no es un "motivo de preocupación grande". "Pero no debemos olvidar que la vigilancia epidemiológica es una cuestión vital. Es una inversión a largo plazo. Por eso es tan importante el desarrollo de la agencia estatal de salud pública", destaca el portavoz de Sespas. Lo anunció la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, en septiembre. El departamento está redactando aún el anteproyecto. Sespas pide que se monte en esta legislatura.

La creación de esta agencia, valora Hernández, va a ser "un capítulo crucial en la salud pública". "Aunque se llegue a acuerdos en Glasgow [donde se está desarrollando la Cumbre del Clima], vamos a tener problemas de salud relacionados con el cambio climático, que pueden ser pandemias o problemas de otro cariz", dice. Esta agencia se coordinará en red con las comunidades, así como con las universidades y centros de investigación. "Dará respuesta a otras enfermedades como el cáncer, la obesidad, las violencias... No solo a pandemia. Y servirá para crear una política a largo plazo para mejorar la salud y disminuir las desigualdades".

Según Hernández, si esta agencia hubiera existido cuando empezó la pandemia, la situación hubiera sido "diferente", ya que se hubiera actuado "de manera más rápida" y no hubiera habido "tantas dudas".