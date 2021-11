Ni en un asunto donde son tan afines las dos partes del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, logran ponerse de acuerdo. El acuerdo interno sobre la nueva ley de memoria histórica, materializado en una treintena de enmiendas en el Congreso a su propia norma, se va diluyendo conforme pasan las horas por las discrepancias públicas sobre si afecta a o no a la ley de amnistía, tal y como publica El Periódico de España.

Los dos partidos acordaron incluir ahora que las leyes internacionales para la persecución de los delitos de lesa humanidad se apliquen "como derecho vigente en España" para que la ley de amnistía se interprete y aplique teniendo en cuenta que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen "consideración de imprescriptibles y no amnistiables". Pero mientras Podemos, a través de Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, defendió ayer que "se va a acabar definitivamente con la impunidad" de los delitos del franquismo y que "cualquier persona que haya cometido torturas podrá ser juzgado”, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantiene que esta enmienda no cambia nada.

De hecho desde el ala socialista del Ejecutivo se culpa a Unidas Podemos de haber generado una polémica innecesaria porque ellos fueron quienes exigieron esta nueva redacción para aludir explícitamente a la ley de amnistía. La interpretación que hacen en esta parte del Gobierno es que la venta pública que Santiago ha hecho de esta variación ha conseguido alejar a Ciudadanos, a quien se intentaba atraer, y no ha convencido a ERC, que ya presentó una enmienda a la totalidad del texto. Y los votos de un grupo o los de otros son necesarios para sacar adelante en el Congreso la ley de memoria democrática, un proyecto muy simbólico para el Ejecutivo de coalición.

Según Bolaños ha dicho esta mañana en Onda Cero no es posible, como ha sucedido hasta ahora, perseguir penalmente los crímenes del franquismo porque una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica, en referencia el Código Penal, que no permite la retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72".

Sus declaraciones han sido contestadas esta misma tarde por Santiago en un hilo de Twitter en el que insiste que corresponde a las fuerzas políticas "levantar los supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo". "La aprobación de la enmienda creemos que es la vía más clara para conseguirlo". El derecho internacional, subraya, dicta que los graves crímenes contra la Comunidad Internacional (genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra) no pueden quedar en impunidad. Son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía".