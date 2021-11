El acusado de asesinar a cuchilladas a su mujer, Maguette Mbeugou, en Bilbao en septiembre de 2018, ha pedido este martes perdón a la víctima, a sus dos hijas pequeñas, que se encontraban en la vivienda en el momento del crimen, y "a todo el mundo", incluido el jurado popular, que deberá determinar su culpabilidad o no.

Mbeugou, senegalesa de 25 años, fue asesinada presuntamente a manos de su marido en su domicilio de la calle Ollerías Bajas de la capital vizcaína, donde se encontraban sus hijas de entonces dos y cuatro años, a las que dejó abandonadas junto al cadáver durante más de 24 horas, según el relato de los testigos durante la vista oral y de las acusaciones.

La víctima fue degollada y presentaba más de 80 cuchilladas. La Fiscalía pide 25 años de prisión para el marido de la víctima, mientras que el resto de acusaciones -que representan a la familia, al Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia- solicitan penas de hasta 44 años de prisión, por delitos de asesinato, maltrato habitual, abandono de menores y delito de lesiones psicológicas a las niñas también.

El acusado, al que se le ha dado la oportunidad de ejercer su derecho a la palabra, ha aprovechado para pedir perdón "a todo el mundo", a su mujer, fallecida, a su familia, a sus hijas, a la propia Sala y al Jurado.

"Lo único que puedo y debo decir es pedir perdón y quiero que me perdonéis, por favor", ha afirmado, para asegurar que lo que le ha ocurrido no le volverá "a pasar". "Estoy seguro que lo que me ha pasado nunca jamás me va a volver a pasar, nunca jamás. Por eso, quiero pedir perdón a todo el mundo", ha declarado.

Posteriormente, los miembros del jurado popular han recibido el objeto del veredicto y se han retirado para deliberar sobre la culpabilidad o no del procesado.