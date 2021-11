El PP pasa a la ofensiva tras la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la cuota del 25% de castellano en todas las aulas catalanas. Pablo Casado ha ofrecido al Gobierno los votos de sus senadores para aplicar el artículo 155 en Cataluña si el Govern, como ya ha dicho, decide no acatar el fallo judicial. El líder del PP acudía este mediodía a la concentración organizada por las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional contra la derogación de la ley mordaza a las puertas de la Delegación del Gobierno en Madrid. Y allí ha mandado un mensaje contundente a Pedro Sánchez: "Si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Sánchez tiene que hacer lo que esté a su alcance para que se cumpla la resolución".

Para el PP "hacer lo que esté a su alcance" incluye esa herramienta, a pesar de que Casado no quiso mencionarla en ningún momento: "Aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que según el Título Octavo le son propias", insistió el líder popular, volviendo a recordar que "la educación tiene una titularidad estatal que las autonomías administran".

Y, de ahí, que el Gobierno "tiene que aplicar directamente la sentencia" si la Generalitat se niega a hacerlo. "Ofrecemos nuestros votos, pero me temo que Sánchez prefiere gobernar con ERC", zanjó Casado.

La Generalitat advirtió que no aplicará la sentencia conocida ayer y que no habrá cambio alguno en sus planes lingüísticos. El propio president, Pere Aragonès, calificó de “muy grave” la decisión judicial. “El catalán en el colegio no se toca”, afirmó tras dejar claro que la inmersión es una garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió la inmersión lingüística como la mejor manera de cohesionar una sociedad esta mañana en una entrevista.