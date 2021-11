Unidas Podemos quiere legalizar el consumo de marihuana. Y no es el único partido. La amplia mayoría de socios del Gobierno de coalición están por la labor. Falta, sin embargo, el apoyo indispensable del PSOE, instalado en el 'no'. Sin el apoyo de sus socios, la proposición de ley de los morados sobre la regulación del consumo de cannabis caerá en saco roto. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha presionado a los socialistas para que reconsideren su postura y caminen en la vía que marca el nuevo gobierno alemán de Olaf Scholz: "En 2021, la pregunta ya no es legalización sí o legalización no. Porque ya sabemos que, tarde o temprano, va a acabar ocurriendo".

Los morados han convocado en el Congreso este lunes una jornada sobre la regulación del cannabis en la que Echenique ha apuntado que el futuro gobierno de Alemania, compuesto de socialdemócratas, verdes y liberales, se ha mostrado a favor de seguir los ejemplos de Canadá o Uruguay y "legalizar el uso adulto del cannabis en el país más grande de la Unión Europea". Así, el dirigente morado ha señalado que es necesario tomar la decisión de si España va a "estar en la vanguardia europea en la materia" o en el "furgón de cola". "Estoy seguro de que, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a su homólogo alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, le puede dar muchos argumentos de por qué esto es una muy buena idea", ha aseverado Echenique en la apertura de las jornadas. Coherencia con los votantes Entre los dardos que ha enviado a sus socios en el Ejecutivo está también una crítica a la coherencia que mantienen con los deseos de los votantes socialistas. El dirigente de Unidas Podemos ha explicado que en el barómetro del CIS del pasado abril un 49,7% de los españoles se mostraron a favor de una regulación integral de la marihuana, mientras que en la Cámara Baja apenas el 20% de los diputados se muestra favorable. A finales de septiembre, ERC, Más País y Unidas Podemos presentaron sendas proposiciones de ley para legalizar el cannabis. Cada una con sus especificidades. El pasado 20 de octubre, el Pleno del Congreso rechazó la iniciativa registrada por el partido de Íñigo Errejón: tan solo cosechó 75 'síes' frente a 263 'noes'. Los morados quieren evitar que esto ocurra cuando se debate su texto. "Si los 120 escaños del PSOE votan como piensan la mayoría de sus votantes, tenemos una mayoría de 195 escaños para regular el cannabis", ha recalcado Echenique. Pese al rechazo de los socialistas, la iniciativa de Más País contó con el respaldo de Unidas Podemos, de todos los socios del Gobierno de coalición -ERC, EH Bildu, Cs, PDeCat, Junts, la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, el BNG y Compromís-, y de Cs.