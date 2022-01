El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, ha fallecido este mañana, a la edad de 63 años, tras las complicaciones respiratorias acarreadas a consecuencia del covid-19, por cuyo contagio estaba ingresado en la UCI del hospital Morales Meseguer desde el pasado 24 de diciembre.

El regidor totanero permanecía ingresado en este hospital de la capital murciana desde el pasado 20 de diciembre al contagiarse de coronavirus; el que era su hospital de referencia y donde precisamente era tratado desde hacía años de una leucemia.

Aunque en este tiempo, durante algunos momentos, su estado de salud había mejorado debido al tratamiento médico, el daño en los pulmones ha sido finalmente irreversible.

Durante estas tres semanas, la primera teniente de alcalde, Verónica Carricondo, había asumido la actividad presencial diaria en el Ayuntamiento de Totana, en coordinación con el resto de miembros del Gobierno municipal.

Su vocación de servicio público le llevó, durante los días que permaneció en planta, a continuar, en la medida de lo posible, resolviendo y firmando resoluciones de urgencia desde el hospital; si bien la acción gubernamental presencial corría ya a cargo de la actual concejala titular de Turismo, Cultura, Festejos y Yacimientos Arqueológicos.

Juan José Cánovas celebró su último acto institucional el pasado día 10 de diciembre coincidiendo con la solemne procesión de la Patrona Santa Eulalia de Mérida con motivo de las fiestas patronales. La última actividad de su agenda pública tuvo lugar el 14 de diciembre cuando apoyó las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Catenaria del AVE, en la estación intermodal de Totana.

Los restos mortales del alcalde de Totana permanecerán en el Tanatorio San Antonio-Pichirichi de esta localidad (avenida Rambla de La Santa, 38).

El Ayuntamiento de Totana ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo, de forma que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y con crespón negro.

Además, desde el Consistorio totanero se quiere agradecer todas las muestras de apoyo, cariño y solidaridad de vecinos y vecinas y de representantes de todos los ámbitos de la sociedad totanera y murciana en estas semanas, así como de condolencias en estos momentos tan duros tras este luctuoso desenlace.