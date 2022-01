La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido este miércoles a la líder de Podemos y titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, que las Fuerza Armadas "dan su vida por la paz" y ha asegurado que la ciudadanía pide a su Gobierno que trabajen y hablen "poco".

Así se ha pronunciado Robles en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que Belarra asegurara que el Ejecutivo tiene claro que el "rumbo" en la crisis de Ucrania es la diplomacia y el diálogo, "más allá de aspavientos belicistas" que se produjeron la semana pasada.

"Es el rumbo que compartimos y además creo que el único que puede esperar la ciudadanía de un Gobierno progresista en el país del no a la guerra", ha desgranado Belarra para subrayar que se siente "orgullosa" de ese "espíritu" con el que "han caminado siempre".

Margarita Robles: "Si soy una persona que hago poco algo, eso son aspavientos".

"Si a los aspavientos alguien se refiere al trabajo que hacen los militares en La Palma...", ha planteado la titular de Defensa, que ha explicado que no se da por aludida y que tiene "una costumbre", que es hacer su trabajo "lo mejor posible", "hablar poco y sólo" de lo que sabe. "No hablo de lo que no sé. Suelo tratar a la gente con mucho respeto y tolerancia", ha defendido.

"Cuando uno está en un gobierno, creo que lo que los ciudadanos nos piden es que trabajemos, hablemos poco, hablemos de lo que sepamos, y transmitamos mensajes de respeto", ha reiterado Robles, a la par que ha manifestado su orgullo por pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez y estar al frente de un Ministerio en el que las Fuerzas Armadas "dan su vida por la paz, vacunan y salvan a gente en Afganistán".

Así, la ministra ha asegurado que tiene en cuenta las acciones del Ejecutivo y no "las opiniones personales. "No tengo tiempo para perderlo en otras opiniones", ha zanjado Robles, al tiempo que ha recordado la labor de los militares a favor de la paz o en los "momentos más difíciles", como en la pandemia con las residencias de la tercera edad o los fallecidos.

Confianza en la diplomacia de OTAN y EEUU

Además, la ministra ha asegurado que tiene "confianza plena en que la diplomacia de la OTAN y EEUU va a conseguir el mejor resultado" en la tensa situación que se vive en la frontera entre Rusia y Ucrania.

También ha destacado que la situación "es muy preocupante y difícil", al tiempo que ha incidido en que la prioridad debe ser la vía diplomática.

De la situación entre Rusia y Ucrania, ha dicho que desde hace muchos años no existía la posibilidad de una invasión a un país soberano y ha reconocido que hay "una concentración importante" de tropas rusas.

Margarita Robles: "Si un país quiere formar parte de la OTAN y pasa todos los filtros que se establecen, tiene derecho a entrar".

En este sentido, ha añadido que "es imposible saber si tienen intención de invadir" ni "a qué responde" este movimiento de tropas.

"Hay un precedente en 2014 con la invasión de Crimea, que es lo que ha hecho saltar todas las alarmas", ha apuntado la ministra, al tiempo que ha destacado que "no podemos permitirnos otro fracaso como el de Afganistán".

Robles ha resaltado que "hay líneas rojas que no se pueden traspasar" y que, al estar todo el mundo interconectado, cualquier agresión "lo es a toda la comunidad democrática".

Ante la pregunta de qué pasaría si un tanque ruso cruza la frontera y sobre cómo actuaría España en este supuesto, ha afirmado que lo haría "conforme a la OTAN".

Tropas españolas

Así, ha dicho que España es un socio de la Alianza Atlántica "serio y fiable" y que actuaría según dijese la OTAN "en defensa de la paz".

¿Tiene previsto aumentar el contingente en los próximos días?



Margarita Robles: "No. Todo lo que está en este momento en la zona es lo que ya estaba planificado".

Sobre las tropas españolas desplegadas a la zona, ha asegurado que se ha enviado lo que estaba planificado con la OTAN.

En relación a una posible evacuación del cuerpo diplomático en la zona, ha señalado que "no es necesario porque no ha habido ninguna invasión".

Por último, ha apelado a la unidad de Europa y a la importancia de que ésta "hable con una sola voz".