El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el del Principado de Asturias, Adrián Barbón, no creen que la reforma del sistema de financiación autonómica se vaya a acometer en esta legislatura por falta de acuerdos.

Ambos jefes de gobierno, cuya postura común es que el sistema de financiación autonómica valore el coste real de los servicios, se han expresado así este miércoles en Santander tras un acto para reivindicar la colaboración público-privada en ambas comunidades, celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Revilla ha señalado que no cree que en esta legislatura salga adelante esa ley, "dada la dispersión de grupos y opiniones, y que ya, en el primer intento, ni siquiera los más beneficiados están contentos".

"En dos años no veo posibilidades de llegar a un acuerdo y culminar esta reforma, pero es bueno que se vayan dando pasos", ha añadido Barbón.

El presidente de Cantabria ha explicado que su intención es que la siguiente reunión de las comunidades autónomas que defienden un sistema basado en el coste real de los servicios tenga lugar en la localidad cántabra de Comillas "antes del verano".

"Me cuesta creer que un Gobierno sensato pase por alto los argumentos de 8 comunidades tan importantes territorialmente", ha destacado Revilla, aunque ha añadido que "la tentación del político es siempre favorecer el criterio de la población".

A su juicio, "hacerle una chapuza a Cantabria o a Asturias tiene menos consecuencias electorales que a Andalucía, Cataluña o Madrid".

"Ese es el gran temor, y el político, por desgracia, se suele mover por votos. Y nosotros no aportamos los votos que determinan de manera fundamental un Gobierno", ha recalcado.

Revilla ve "imposible" que salga adelante la reforma en los dos próximos años. "Casi hasta me alegro porque si va a salir algo que encrespe aún más... (...) Tenemos ya bastantes temas polémicos como para añadir otro", ha dicho.

El presidente del Principado ha afirmado que Asturias presentó alegaciones "en positivo" y en la línea de la declaración de Santiago de Compostela.

"Si alguien esperaba que esto fuera fácil, se engañaba. Si alguien esperaba que las comunidades que sufrimos la despoblación, que sufrimos la dispersión y que sufrimos la orografía, no íbamos a alzar la voz, se equivocaba. De todas formas, no he escuchado a ninguna comunidad decir que está contenta", ha dicho.

Entre otros asuntos, Barbón cree que en la futura ley de financiación autonómica "tiene que haber un fondo específico para el despoblamiento".

"Parto de una premisa para hacer una reforma de la financiación autonómica: o se pone mucho más dinero encima de la mesa o es imposible", ha opinado.

Por último, ha reconocido al Ministerio de Política Territorial que "cumpla su compromiso de abrir el debate", pero ha insistido en que "va a ser complejísimo porque no hay ninguna comunidad que esté de acuerdo".