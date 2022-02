"La herramienta para acotar la crispación y el odio tiene que ser el diálogo". Eso cree Gloria Martín, concejala de IU en Lorca, y así lo ha demostrado al invitar a tomar "un café y una tostada" al autor del audio que circulaba este jueves por grupos de WhatsApp de ganaderos, en el que insultaba a la edil con adjetivos denigrantes como "tiparraca, gorda y sinvergüenza".

Tras conseguir su número de teléfono a través de un vecino, Martín ha mantenido ese viernes una conversación de 15 minutos con el hombre que en el audio, además de insultarla, la acusaba de haber "tumbado más de 150 proyectos de naves" en el término municipal de Lorca.

Durante la charla con la edil, el autor del audio, que no es lorquino ni vive en Lorca, se ha disculpado. Tampoco es ganadero, sino transportista, y "no estaba en la manifestación del lunes ni en el posterior asalto al Ayuntamiento", aclara Martín.

En declaraciones a La Opinión de Murcia, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, la edil explica que el hombre no la conocía ni sabía su nombre y "ha reconocido que hablaba de oídas" y que lanzó los insultos "porque le habían contado que yo había hecho unas cosas que no he hecho". "Le he explicado que no tengo nada que ver con el asalto y que hay pruebas de ello", apunta.

Descarta tomar acciones legales

Aunque considera "normal" que "algunas personas no lo entiendan", la concejala Gloria Martín descarta tomar acciones legales contra él porque, asegura, "los políticos tenemos que dar ejemplo y frenar la viralización del odio y la crispación; para ello hay que predicar con el diálogo".

Por ello, ha quedado con él para tomar "un café y una tostada un sábado o un domingo de estos, que son los días que él no trabaja". Según expresa, no le da reparo encontrarse con la persona que usó frases denigrantes como "un pedo de la tiparraca esa tiene que contaminar más que el popó de los cerditos".

La edil de IU cree que "ese café puede hacer más que una denuncia". "Me gustaría explicarle todo y además me resulta interesante ver el punto de vista de esta persona y conocer los mecanismos que usan los partidos para crear la crispación", explica.

Añade que durante la conversación telefónica el hombre "ha usado un lenguaje soez y ha insultado al presidente López Miras en términos muy parecidos a los que usó conmigo". "Le he explicado que yo pocas veces estoy de acuerdo con López Miras, pero no le insulto ni uso esas palabras desagradables contra las personas".

Martín ha agradecido el apoyo de las últimas horas

La concejala ha agradecido "las muestras de cariño, solidaridad y apoyo" que ha recibido en las últimas horas.

"Me he sentido desbordada y absolutamente acompañada en este desagradable suceso. Gracias a todos/as y cada uno/a. Quiero mencionar expresamente a la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, a la Asociación de Mujeres Jóvenes de Lorca, a Lorca Feminista y al Forum de Política Feminista y agradecerles su manifiesto y el esfuerzo de movilización contra un mensaje que era inequívocamente misógino", ha compartido en redes sociales.