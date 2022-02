Thomas Handrick es declarado culpable de los asesinatos de su exmujer y su hijo mayor en Adeje

El Tribunal del Jurado en el juicio por el asesinato de una mujer y su hijo mayor en la zona alta de Adeje el 23 de abril del 2019 declara que el acusado, Thomas Handrick, es culpable de matar a las víctimas y de intentar acabar con la vida de su hijo menor, Jonas.

El veredicto del Tribunal de Jurado se produce después de un juicio que se ha prolongado dos semanas y que ha contado con algunas sesiones muy largas. Una de ellas fue la que se desarrolló el pasado martes, 1 de febrero, que se prolongó hasta las nueve y media de la noche, después de que la sesión de tarde se destinara a que las partes (la Fiscalía, la Oficina de Atención al Menor de Alemania, el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno canario y el abogado defensor) expusieran sus conclusiones finales.

Durante el último turno de palabra concedido por el magistrado Fernando Paredes al acusado, Thomas Handrick afirmó que está muy arrepentido de lo que ocurrió, que no sabía lo que hacía en el momento en que presuntamente mató a su exesposa y su hijo mayor, que no era él y que desea que la sociedad le perdone por lo que hizo. Sin embargo, el citado ciudadano alemán no hizo referencia en ningún momento a la mujer con la que compartió parte de su vida, ni a Jakob ni tampoco a Jonas, que sigue vivo.

Durante todo el juicio, el abogado defensor y el propio acusado defendieron que, en el momento de los hechos, sufrió un trastorno mental transitorio, por un supuesto trastorno esquizoide de la personalidad, debido a la mezcla de diferentes medicamentos que consumía, como antidepresivos y otros para calmar sus dolores de espalda crónicos, entre los que figuraba la morfina.

Es decir, que en el momento de atacar con golpes y una piedra de grandes dimensiones a su expareja y su hijo mayor no era consciente de lo que hacía y que, además, según aseguró durante su declaración, el primer ataque lo recibió él de su exmujer, que supuestamente lo hirió con una piedra, entre ambos forcejearon, ella lo tiró al suelo y comenzó a darle patadas. Después, según afirmó Handrick ante los miembros del Jurado, él se levantó y comenzó a recibir pedradas, que él devolvió.

Sin embargo, el niño superviviente afirmó en una declaración preconstituida (con todas las garantías legales) pocas horas después del suceso que fue su padre quien atacó a su madre y previamente dijo que habían discutido y él la había agredido.

Además, psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife descartaron que Thomas Handrick sufra trastorno mental transitorio (o trastorno esquizoide de la personalidad, como manifestó un perito propuesto por la defensa).