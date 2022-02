Todo el mundo se pregunta qué hace falta para viajar al extranjero. En principio no hay grandes dudas: el billete de vuelo, el pasaporte covid y puede que algún tipo de formulario especial que exijan las autoridades de ese país para acceder a su territorio. Sin embargo, quién se para a pensar qué documentos se necesitan para volver a España desde el extranjero. ¿Ninguno no? El billete de vuelta y nuestro DNI. Pues no. El Gobierno Central exige también un formulario especial para acceder al país, seas o no residente aquí y estés volviendo a casa. Se trata del SpTH o Spanish Travel Health Pass.