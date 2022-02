A la espera de que el recuento continúe, el PP vive con más tranquilidad de la esperada la noche electoral de Castilla y León. Tras días de tensión, los primeros datos apuntan a una victoria clara de Alfonso Fernández Mañueco. En Génova siguen pidiendo prudencia, pero ya dan por hecho que ganarán y gobernarán la Junta. El siguiente objetivo según fuentes de la dirección es evitar a Vox en el futuro ejecutivo. Con el 40% escrutado, los populares se sitúan en 32 procuradores y la formación ultra, en 13.

El PP quiere un gobierno en solitario y no descarta valorar otras opciones con partidos minoritarios si los números salen. La voluntad sigue siendo que el partido de Santiago Abascal no ocupe consejerías. "Si las cosas siguen así, triplicaremos los resultados de Vox", aseguran en la dirección nacional, que dan por "cumplido" el objetivo del adelanto electoral, a pesar de que no se acercarán a la mayoría absoluta que perseguían.

Pablo Casado y su secretario general, Teodoro García Egea llegaron pronto a la sede nacional de Génova para hacer el seguimiento. Las expectativas fueron bajando con los días, hasta el punto de que en algunos momentos los temores se acrecentaron mucho más de lo previsto. Con el cierre de los colegios en el PP ya dieron por imposible el vuelco en favor de la izquierda. Y ahora, continúan, el guion se cumple al recuperar la victoria en Castilla y León puesto que el PSOE fue el vencedor en 2019.

Ya desde hace un par de semanas rozar la mayoría absoluta dejó de ser una posibilidad en el PP. En estos momentos el verdadero objetivo era mantener el poder de unos de sus grandes feudos. En la campaña se produjeron.