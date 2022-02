Casado, sobre Ayuso "Siempre la he apoyado"

"Jamás he dicho ni en público ni en privado que no le iba a apoyar en el congreso del PP en Madrid", afirma. "Lo que escuché ayer no es verdad. Me llegó una información a finales de verano con datos fiscales y bancarios. Pero no llegó de Moncloa", recalca. "Cuando viene una info de una posible irregularidad siempre preguntamos primero a los afectados para recabar pruebas. Si hay pruebas, a fiscalía y procedimiento interno", afirma Casado en Cope.