La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha acusado este jueves en el pleno de las Corts Valencianes a Vox de sembrar con sus discursos un "odio" que divide a la sociedad y que genera "acciones crueles" de adolescentes valencianos hacia personas que son diferentes.

"Ayer en Bétera, entre 150 y 200 adolescentes atacaron a un profesor por su orientación sexual, y lo hicieron como reacción a unas chicas que habían sacado la bandera arcoíris para defender la diversidad afectivo sexual", ha lamentado Oltra.

Los discurso de Vox "están generando una confrontación en la sociedad que es intolerable en términos democráticos", ha indicado Oltra, quien ha reivindicado que, frente a ello, el Consell defiende la libertad, la diversidad, el respeto y la dignidad humana.

La vicepresidenta ha respondido así a la diputada de Vox Ángeles Criado, quien durante una pregunta sobre las medidas para mejorar el bienestar de los valencianos ha afirmado que los ciudadanos "piden a gritos" que se vaya ya, y si no lo hace demostrará "que solo le importa una cosa: Mónica Oltra".

La vicepresidenta ha replicado: "Son gente peligrosa, antidemocrática, que siembra el odio, fragmenta nuestra sociedad y deshumaniza a las personas que no piensan como ustedes". Oltra ha acusado a Criado de empeñarse en demostrar todo lo que sus compañeros de la extrema derecha intentan "disimular".

Previamente, la diputada de Ciudadanos María Quiles ha mostrado una camiseta con la imagen de la vicepresidenta y la frase "Oltra vete ya" por su gestión de los casos de abusos a menores tutelados, pues, según ha dicho, "la corrupción económica hace daño, pero ¿y la corrupción de menores?".

"Nunca he sido una rebelde sin causa; me he puesto camisetas a mucha honra y he podido ir con la cara bien alta" con ellas, ha reivindicado Oltra, quien ha aseverado que estos grupos no le van a hacer bajar la cara, porque lo que le ha caracterizado, con camisetas o con traje de chaqueta, ha sido "la integridad, la ética y la estima" a las personas, sobre todo a las que más lo necesitan.

La vicepresidenta ha reprochado a Ciudadanos que se empeñe en "tirarle a la cara" de forma "reincidente" los abusos a menores tutelados, y ha reiterado que las imputaciones judiciales de empleadas públicas de la Conselleria son fruto de denuncias de la extrema derecha.

"Sigan escupiendo al cielo", ha indicado Oltra, quien ha añadido que "ya se sabe lo que pasa cuando se escupe al cielo" y ha lamentado que a Ciudadanos las personas vulnerables "les importan poco", y por eso también la ciudadanía "les está poniendo donde les está poniendo".