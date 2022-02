El Gobierno está coordinando sus próximos pasos con la Unión Europea y la OTAN ante el ataque de Rusia a Ucrania esta madrugada. Distintos miembros del Ejecutivo han señalado que habrá importantes sanciones económicas a Rusia, pero, por si hiciera falta, los socios habituales del Gobierno de coalición han recordado que no respaldarían otras medidas. Sobre todo, una acción militar. ERC, EH Bildu, Más País y Compromís se han opuesto a una escalada bélica del conflicto. PP, Cs y el PNV han tendido la mano a Pedro Sánchez, siempre y cuando sea en medidas coordinadas con el resto de líderes internacionales.

"Hacemos un llamamiento a la Paz, no a la guerra", ha dicho a primera hora el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara baja ha mostrado su rechazo tanto al ataque de Vladimir Putin a Ucrania, al que ha tildado de "sátrapa", como al "espíritu belicista" de la OTAN. En este sentido, ha pedido a Sánchez que "no se involucre en acciones bélicas".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu en el Senado y director de relaciones internacionales de la formación, Gorka Elejabarrieta, ha denunciado el ataque de Rusia y ha pedido la retirada de tropas de territorio ucraniano. "Reivindicamos y reiteramos que este tipo de disyuntivas deben resolverse dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas, a través de vías diplomáticas y pacíficas", ha sentenciado. Además, ha hecho un llamamiento a buscar soluciones que "alejen de la guerra".

👉 Valoración del Director de Relaciones Internacionales, @g_elejabarrieta, tras los ataques militares de Rusia en Ucrania.



Conscientes de la gravedad de los ataques, pedimos que se detengan y se den pasos de distensión. pic.twitter.com/aKnfFI8C4H — EH Bildu (@ehbildu) 24 de febrero de 2022

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también se ha posicionado en contra de una contraofensiva en el terreno. "No nos parece que la respuesta militar vaya a ayudar a nadie, sino que escalaría el conflicto. No estamos a favor de ese tipo de salidas", ha dicho en los pasillos del Congreso. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha subrayado que es necesario una "respuesta dura", pero que la solución debe ser "diplomática". "La Unión Europea tiene que tener una posición autónoma, no tenemos que ir a remolque de lo que diga Estados Unidos", ha sentenciado.

En el Gobierno de coalición también hay quien piensa de esta manera. Alberto Garzón, aunque no lo ha hecho directamente, ha compartido una publicación en las redes sociales de IU, formación que lidera, en el que acusan a la OTAN de ser un "factor de desestabilización" y reclaman su disolución.

‼️ NO A LA GUERRA - Por una solución diplomática en Ucrania.



Desde IU hacemos un llamamiento a la movilización por la paz y a que, frente a los ataques militares y las medidas unilaterales, se mantengan abiertos todos los canales diplomáticos para lograr una solución pacífica. pic.twitter.com/KWX6hY2OBo — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) 24 de febrero de 2022

Respuesta conjunta

El Ejecutivo ha recibido el apoyo de varias formaciones de la oposición. El aún líder del PP, Pablo Casado, informaba esta mañana en Twitter de que ha estado en contacto con Sánchez y que le ha reiterado "el respaldo" del partido "en la respuesta coordinada con la Unión Europea y la OTAN". Varias dirigentes conservadores se han expresado en los mismos términos a lo largo de la mañana.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha conversado con Sánchez para confirmar el apoyo de los naranjas. "Le pido que la voz de España sea una voz fuerte, decidida y decisiva en toda la coordinación que deberá realizarse ante esta agresión", ha subrayado en declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso. Arrimadas ha defendido el compromiso de su formación con el Gobierno y ha pedido una respuesta "contundente, inteligente y coordinada" para que "España no sea un mero espectador", sino un "país con liderazgo".

El Gobierno cuenta también con el PNV. Si portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, ha señalado que son necesarias sanciones económicas, aunque no cree que estas vayan a frenar a Putin en su agresión a Ucrania. El diputado jeltzale ha avisado que este conflicto obligará a un "reposicionamiento de Europa" y ha alertado de las consecuencias económicas que conllevarán para todos los países de la Unión Europea en plena recuperación económica.

Sin respaldo directo

Vox ha condenado con "contundencia" el ataque milita y ha exigido que se retome la vía diplomática. El partido de Santiago Abascal ha evitado mostrar su apoyo al Ejecutivo de Sánchez, aunque le ha reclamado que exija a Rusia que "detenga los ataques y avalar la solución diplomática del conflicto".

‼ #URGENTE



En la pasada Cumbre de Madrid, junto a nuestros socios europeos, condenamos las maniobras rusas en la frontera.



Hoy es el momento de condenar con la misma contundencia el ataque militar y exigir que se detenga el conflicto y se retome la vía diplomática.



⬇ HILO ⬇ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 24 de febrero de 2022

En unos mensajes publicados en la cuenta oficial del partido en Twitter señalan que se debe evitar "una escalada militar" y acusa a "algunos" de desearla para "encubrir su desastre interno".