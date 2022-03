Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez ha encontrado apoyos entre sus socios habituales al envío de armas a Ucrania directamente desde España. En un pleno monográfico en el Congreso, el presidente del Gobierno ha rectificado sus palabras del pasado lunes y ha señalado que enviará "material militar ofensivo". Unidas Podemos no ha tardado en arremeter contra Sánchez, y EH Bildu lo ha respaldado. Sin embargo, Sánchez ha encontrado un apoyo en ERC, el PNV, el PDeCat y Compromís. En el recuerdo de estas formaciones ha estado el bloqueo que sufrió España durante la Guerra Civil y el escaso apoyo internacional para combatir al fascismo.

"Aunque no nos interese la guerra, la guerra está interesada en nosotros y a veces un político debe priorizar los intereses de su país por encima de sus convicciones, sobre todo en política internacional. Soy por encima de todo antifascista y antimilitarista, pero también se que la guerra y no la paz es una constante de la condición humana. Creo en el legítimo derecho a la autodefensa reconocido por la carta de la ONU", ha sentenciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en un discurso que ha sorprendido.

El diputado republicano ha señalado que si la comunidad internacional hubiera ayudado a los antifascistas que combatieron en la Guerra Civil española "seguramente hoy franco sería simplemente un golpista olvidado por la historia y este [España] un país mucho mejor". Rufián ha continuado apuntando que, "aunque sea incómodo", la responsabilidad de los políticos debe ser "ir mucho más allá de la pancarta". No obstante, ha sostenido que para frenar a un "neoliberal oligárquico" como Putin es necesario "tocar la única bandera que realmente defiende, el dinero".

La indefensión

El bloque que sufrió España por parte de Inglaterra y Francia durante la Guerra Civil española y la neutralidad de los países vecinos también ha estado presente en el discurso del portavoz del PNV, Aitor Esteban. "No podemos caer en el mismo error. Una cosa es intervenir de manera directa militarmente, lo cual puedo entender que sea el último paso, y otra es dejar indefenso a un país que está repeliendo una invasión y lo hace indirectamente también por nosotros", ha sentenciado desde la tribuna del Congreso.

A Pedro Sánchez, de manera directa, le ha aplaudido su rectificado. El presidente del Gobierno anunció el pasado lunes que España solo colaboraría en el envío de armas a través del Fondo Europeo para la Paz, acordado por los 27 países de la UE. Este miércoles, ha asegurado que España, de manera individual, enviará armas ofensivas. "Me parece correcto porque solo con hospitales de campaña, vendas y chalecos antibalas no se repele semejante agresión", ha señalado. Además, Esteban ha sustanciado su posición alegando que "si Rusia deja de combatir no hay guerra, pero si Ucrania deja de combatir no habrá más Ucrania".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, también se ha mostrado a favor del envío de las armas, aunque con "dudas, muchas dudas". El político valenciano se ha declarado en contra del uso de la violencia, pero ha afirmado que los ciudadanos ucranianos tienen derecho a defenderse. En el mismo sentido, el portavoz del PDeCat, Ferran Bel, ha dicho que "hay que dar elementos de defensa a los pueblos agredidos".

El 'no' a las armas

En frente, Sánchez solo se ha encontrado con la oposición de Unidas Podemos, sus propios aliados en el Gobierno, y de EH Bildu. Minutos después de que hiciera el anuncio en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que con este gesto solo se contribuye "a la escalada bélica" y ha criticado que Sánchez haya dado de lado a las vías diplomáticas en su discurso en la Cámara baja.

La portavoz del partido abertzale, Mertxe Aizpurúa, también ha tildado de "error" el envío de armas, ha asegurado que no pueden respaldar ese anuncio y que están "preocupados" por la decisión. "Esperamos que haya valorado bien las implicaciones que ello puede suponer", le ha señalado la diputada de EH Bildu a Sánchez. "Continuar por este camino solo nos llevará a generar más tensión, más peligro y más enfrentamiento de unos contra otros", ha sentenciado.